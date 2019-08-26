День независимости — что празднуем, граждане

Колумнист Sputnik Молдова размышляет о том, что означает главный национальный праздник для жителей нашей страны.

День независимости — для суверенного государства праздник совсем не обязательный. Без него, например, прекрасно обходятся старые европейские державы. А во многих бывших советских республиках в этом празднике ощущается, как бы это сказать, — некоторая неоднозначность.

Не до конца он понятен народу.

Например, наша Декларация независимости, сгоревшая в парламенте 7 апреля 2009 года и переподписанная, вся посвящена преодолению "последствий расчленения территорий" после подписания "пакта Молотова-Риббентропа" (если не верите, сами убедитесь).

А к таковым последствиям, на минуточку, относится и создание Молдавской ССР, с первой молдавской Конституцией (1941 года), с флагом, гимном и гербом — преемником которой стала Республика Молдова.

Не хотим же мы сказать, что в День независимости празднуем "преодоление" собственной государственности?

Или вот еще, например. В странах Азии, Африки и Латинской Америки этот праздник — в честь освобождения от колониальной зависимости. Но и тут у нас возникает затруднение. Ведь отношения между республиками СССР были далеки от колониальных. Правда, в начале 90-х на площадях гремели разбирательства, "кто кого кормит", — кто чья житница, кузница и здравница, и кто кого завалит помидорами. Но потом как-то внезапно выяснилось, что все кормили всех. Потому что после распада СССР все сразу остались без всего.

Политики могут сколько угодно вещать с экранов об ужасах "застойного" прошлого. Для рядовых граждан куда ближе и нагляднее ужасы настоящего — по крайней мере, у нас.

Впрочем, не только в Кишиневе, но и в других постсоветских столицах каждый год, в канун официальных торжеств, в редакциях СМИ и в социальных сетях настойчиво обсуждают вопрос: "А что празднуем-то?"

"К царству свободы дорогу..."

Однако нам в Молдове отмечать очень даже есть, что.

Знаете, независимость и свобода всегда идут рука об руку. И когда вы празднуете независимость, то радуетесь — свободе. А каждый народ обретает свободу по-своему.

Например, в Соединенных Штатах празднуют День независимости 4 июля. Для США шагом к освобождению народа стало провозглашение независимости от Великобритании.

А вот в Великобритании никакого "дня независимости" нет. C некоторой натяжкой можно сказать, что национальный день у англичан — это день рождения Елизаветы II, "Божией милостью королевы, Главы Содружества, защитницы веры". Выходит, единство Содружества и защита веры для англичан и означают непременное условие свободы.

Для граждан Германии единство государства — тоже самое важное. Там нет "дня независимости", зато есть День германского единства — в честь воссоединения страны в 1990 году. С тех пор это главный общегосударственный праздник Германии.

В Советском Союзе днем обретения свободы считалось 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Революционная дата — главный праздник и во Франции, где отмечают день взятия Бастилии. В Турции главный праздник — День Республики, в честь провозглашения республики и падения монархии. В ЮАР — День Свободы, в честь первых свободных выборов в 1994 году и краха апартеида.

Вопрос "а что празднуем-то?" в таком контексте обретает конкретику. Следуя, так сказать, общемировым и европейским тенденциям, мы в Молдове 27 августа должны праздновать обретение свободы. Ну, по идее.

И вот тут начинаются проблемы. Хорошо, никто уже не спорит, что в 1991-м у жителей Молдовы свободы особо не добавилось. Но ведь, судя по пессимистическому тону обозревателей в канун праздничной даты, нельзя сказать, чтобы и 28 лет спустя в этом деле был заметен существенный прогресс.

И дело даже не в политических свободах, о которых с таким вкусом и удовольствием сейчас говорит правительство (видимо, потому что это единственное направление, в котором обозначились признаки кое-какого успеха). Это всё, конечно, здорово и очень актуально — реформа юстиции, там, реформа прокуратуры, судебная реформа. Но заметно, что у политиков, обожающих поговорить о свободе, на деле все замыкается на попытку освободить для себя занятое противником кресло.

Сделайте лучше

И приходится с грустью констатировать, что понятие "свобода" молдавские политики трактуют как-то искаженно. Не во всей его полноте.

Например, общеизвестно, что политические свободы без свобод экономических — ничто. Прах, труха. И с этой точки зрения народ Молдовы глубоко несвободен. Не покидают свободные люди свою страну, если могут прокормить семью, не оставляя родных стен.

Если всё это учесть и над всем этим как следует подумать, то выяснится, что у народа Молдовы более чем достаточно оснований отмечать День независимости — как начало долгого пути к освобождению.

Двадцать восемь лет назад, 27 августа 1991 года, все надеялись, что станет лучше, чем было. Что же, эта задача по-прежнему актуальна.

Правда, темпы эмиграции в последнее время пугают, и как бы население у нас не закончилось раньше, чем мечта о свободе будет воплощена в жизнь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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