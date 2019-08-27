Как Молдова отмечает День независимости: программа праздника

Во вторник Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости: в программе сразу несколько церемоний возложения цветов в Кишиневе, общение членов правительства с согражданами и концерты по всей стране.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Кишиневе торжественные мероприятия по случаю 28 годовщины с момента провозглашения независимости стартуют ранним утром.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на 08.30 запланирована церемония возложения цветов к монументу "Скорбящая мать" (Maica îndurerată) на мемориальном комплексе "Вечность".

В 11.00 состоится церемония возложения цветов членами правительства Молдовы к памятнику Шефану чел Маре.

С 17.00 до 18.00 в сквере перед правительством намечено общение членов кабмина с согражданами.

А сразу после этого на центральной площади страны состоится праздничный концерт.

Полная программа концерта: La La Play Voices; Moldovan National Youth Orchestra под руководством Андриано Мариан; Кэтэлин Жосан; Mani; Кристина Скарлат; Via Dacă; Академический ансамбль народного танца JOC; Кристофор Алдя-Теодорович; Национальный оркестр народной музыки Lăutarii под руководством Николая Ботгроса; Ион Палади; Мария Илиуц и ансамбль Crenguța de Iederă; Сестры Осояну; Ионна Кэпрару; Лидия Беженару; Лилия Рошка; Николае Чуботару; Татьяна Жакотэ; Паша Парфени.

Концерт завершится в 23.00.

Центр Кишинева будет перекрыт

Столичные власти предупредили, что до 28 августа 05.00 движение транспорта остановлено на бульваре Штефана чел Маре, участок между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина. В связи с этим меняются маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 и 34, а также автобус №122 будут ехать по улице Букурешть.

Троллейбусы №30 и 31 с бульвара Штефана чел Маре повернут на улицу В.Александри, поедут по Букурешть, А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по обычному пути.

Автобусы №5, 9 и 46 объезжать закрытый участок будут по улицам Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989, А. Пушкина и далее по привычному пути.

Эксперт: что случилось с Декларацией о независимости Молдовы>>>

Автобусы №11 с бульвара Штефана чел Маре поедут по улицам А.Пушкина и Иерусалимской, далее по бульвару Г.Виеру, улицам К.Тэнасе и Бэнулеску-Бодони, а дальше по обычному маршруту. Таким же образом в обратном направлении поедут автобусы №9 и 46.

Микроавтобусы №103 с бульвара Штефана чел Маре повернут на улицу А.Щусева, далее будут ехать по улицам Букурешть, Чуфля, бульвару К.Негруцци и далее по обычному пути.

Чтобы избежать пробок, водителей просят следовать дорожным указателям.

Празднование Дня независимости в других городах страны

Во всех населенных пунктах Молдовы в этот вторник отмечают День независимости.

В Сорокской крепости с 12.00 до 18.00 состоится средневековый фестиваль. В рамках этого мероприятия в 19.30 пройдет показ фильма "Штефан Великий. История Молдовы", созданного под эгидой президента Молдовы Игоря Додона. Многие эпизоды этой ленты сняты именно в Сорокской крепости.

В Бельцах основные мероприятия начнутся в 12.00 с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре. До 18.00 на площади Независимости можно посетить выставки книг, фотографий и народных мастеров, а также ярмарки. С 12.30 на этой же площади у входа в Центральный парк запланирована насыщенная концертная программа. В самом парке в 12.30 состоится флешмоб "Танцуй хору с нами", а после этого - показательные выступления боксеров и соревнования по национальной борьбе трынта. Как сообщили в примэрии Бельц, музыкальное шоу с участием местных исполнителей состоится с 18.00 до 22.00 возле муниципального дворца культуры.

В Оргееве празднование Дня независимости начнется в 09.30 с традиционного марша по центральной улице города. С 10.00 в развлекательном комплексе "ОрхейЛэнд" начнет работу ярмарка народных мастеров, а также пройдут фольклорные выступления. В программе мастер-классы как для детей, так и для взрослых, школьная ярмарка, а также демонстрация модных коллекций одежды отечественных производителей. В 18.00 стартует концерт с участием звезд молдавской эстрады Юлианы Берегой, Ионела Истрати, Габриелы Небуну, Виктории Лунгу, Игоря Кучука и Adi. Завершит праздник салют.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK