16:40 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Триумфальная арка

Упадет ли Арка Победы в центре Кишинева: что предложили в Митрополии Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0

Триумфальная Арка в центре Кишинева может обрушиться, муниципальные власти заявляют, что до сих пор не понятно, кто ответственен за содержание этого исторического монумента.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Митрополия Молдовы заявила о готовности взять ответственность за содержание в порядке Триумфальной Арки, установленной в самом центре Кишинева. Руководство молдавской православной церкви может начать поиск средств на реконструкцию одного из символов Кишинева. 

Там уточняют, что арку нужно включить в список объектов, охраняемых государством, в соответствии с решением кабмина №740 от 2002 года. 

"Триумфальная Арка должна быть визитной карточкой города и страны. К сожалению, муниципальные власти содержат ее в жалком состоянии. Это подтверждено и общественным мнением", - уточняется в сообщении Митрополии.

Арка мира в Парканах
© Photo: пресс-службе лидера Приднестровья
В Приднестровье появилась Арка мира

В то же время, в руководстве Митрополии отметили, что Православная Церковь Молдовы на протяжении двух десятилетий участвовала в реставрации 718 храмов на территории страны, которые находятся по сей день под защитой государства. 

"Мы и в будущем будем стремиться это делать, однако отмечаем, что реконструировала все эти здания именно Православная Церковь Молдовы", - уточнили в тексте сообщения. 

В интервью радиостудии Sputnik Молдова диктор искусствоведения, архитектор Тамара Нестерова заявила, что Триумфальная Арка или, как ее еще называют, - "Святые Врата", случайно была построена в центре Кишинева. 

"Не белый город": так теперь можно назвать наш Кишинев – 100 строк о наболевшем>>>

"После русско-турецкой войны, вражеские пушки были переплавлены, из них вылили колокола для Кафедрального собора. Колокола выливали в Измаиле, но с размером одного из них ошиблись, он получился чрезвычайно большим и не помешался на колокольню. Тогда приняли решение построить Триумфальную Арку, чтобы установить колокол-гигант в ней", - рассказала собеседница.

Кишиневская Триумфальная арка считается одной из самых красивых в мире, она не раз попадала в мировой топ подобных исторических сооружений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Кишиневе возложили цветы к Вечному огню в честь 75-летия освобождения
На улицах Кишинева есть капканы для машин - автолюбители могут пострадать
По Кишиневу ездят суеверные таксисты, они используют "обереги" от полиции
Теги:
предложение, реконструкция, Митрополия Молдовы, состояние, Триумфальная арка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Трамп: участие России в G7 принесет пользу всему миру
Трамп рассказал, что принесет миру участие России в G7 - видео
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться