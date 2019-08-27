Упадет ли Арка Победы в центре Кишинева: что предложили в Митрополии Молдовы

Триумфальная Арка в центре Кишинева может обрушиться, муниципальные власти заявляют, что до сих пор не понятно, кто ответственен за содержание этого исторического монумента.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Митрополия Молдовы заявила о готовности взять ответственность за содержание в порядке Триумфальной Арки, установленной в самом центре Кишинева. Руководство молдавской православной церкви может начать поиск средств на реконструкцию одного из символов Кишинева.

Там уточняют, что арку нужно включить в список объектов, охраняемых государством, в соответствии с решением кабмина №740 от 2002 года.

"Триумфальная Арка должна быть визитной карточкой города и страны. К сожалению, муниципальные власти содержат ее в жалком состоянии. Это подтверждено и общественным мнением", - уточняется в сообщении Митрополии.

В то же время, в руководстве Митрополии отметили, что Православная Церковь Молдовы на протяжении двух десятилетий участвовала в реставрации 718 храмов на территории страны, которые находятся по сей день под защитой государства.

"Мы и в будущем будем стремиться это делать, однако отмечаем, что реконструировала все эти здания именно Православная Церковь Молдовы", - уточнили в тексте сообщения.

В интервью радиостудии Sputnik Молдова диктор искусствоведения, архитектор Тамара Нестерова заявила, что Триумфальная Арка или, как ее еще называют, - "Святые Врата", случайно была построена в центре Кишинева.

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"После русско-турецкой войны, вражеские пушки были переплавлены, из них вылили колокола для Кафедрального собора. Колокола выливали в Измаиле, но с размером одного из них ошиблись, он получился чрезвычайно большим и не помешался на колокольню. Тогда приняли решение построить Триумфальную Арку, чтобы установить колокол-гигант в ней", - рассказала собеседница.

Кишиневская Триумфальная арка считается одной из самых красивых в мире, она не раз попадала в мировой топ подобных исторических сооружений.

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