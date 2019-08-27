Эксперт: почти все продавцы на кишиневских рынках мошенничают

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Те, кто приобретает вещи на рынке, могут быть обманутыми, так как под видом оригинального товара им могут продать хорошо замаскированную подделку. Та же ситуация - с приобретением продуктов.
Многие продвы мошенничают, поскольку весы зачастую не показывают правильную массу купленного товара. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила главный инспектор Управления метрологического контроля при Агентстве по защите прав потребителей Елена Мурариу.
Представители контролирующих органов в отрасли торговли вышли с рекомендациями к покупателям, представив информацию, которая поможет им избежать обмана, а также будет полезной в случае, если некачественный товар уже реализовали гражданину страны.
"Если вы заметили на прилавке некачественную продукцию, вы можете указать на это продавцу. Если он не отреагирует на ваше замечание или претензию, в случае обвеса, следует обратиться к администратору рынка. Он обязан вмешаться и решить проблемную ситуацию, если продукт действительно ненадлежащего качества", - уточнила Мурариу.
По утверждению эксперта, еженедельно на столичных рынках регистрируется порядка 30 случаев подачи жалоб потребителями, попавшими в проблемную ситуацию при покупке продуктов питания. Зачастую покупатели недовольны тем, что их обвесили и обсчитали.
Опасность вышла за пределы рынков
Несмотря на жару, которая господствует в Молдове в последние дни, уличные торговцы вблизи главных рынков столицы, чтобы не платить за место продают скоропортящиеся продукты прямо на обочинах.
Ассортимент продуктов, от которых у десятков кишиневцев могут начаться острые пищевые отравления, поистине велик - домашняя колбаса, копчености, куры, куриные яйца, брынза, творог, сметана.
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности, равно, как и представители полиции регулярно проводят рейды вблизи рынков, чтобы заставить упрямых и неподатливых торговцев забрать свой товар и уйти. Однако, когда проверок нет, они снова возвращаются на рабочую "точку".
Отравление некачественной пищей трудно не заметить или с чем-либо спутать. Как правило, оно сопровождается резью в кишечнике или болями в правом подреберье, в районе печени и желчного пузыря, тошнотой, многократной рвотой, расстройством стула. Нередко человек жалуется на сильную головную боль, озноб, незначительное повышение температуры и общую вялость.
Если отравление не сопровождается рвотой, тогда, прежде всего, следует попытаться избавиться от содержимого желудка, вызвавшего интоксикацию. Для этого необходимо выпить 3-5 чашек воды и вызвать рвоту. Хорошо очищает и дезинфицирует желудочно-кишечный тракт слабый раствор марганцовки. Ее следует пить в больших количествах (2-3 литра), после чего необходимо вызвать рвоту.
В случае острого отравления или, если симптомы отравления длятся больше двух дней, нужно обязательно обратиться к врачу.
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