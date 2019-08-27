Эксперт: почти все продавцы на кишиневских рынках мошенничают

Чаще всего, сэкономив, граждане Молдовы подвергают себя определенным рискам и могут быть обмануты, утверждают эксперты.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Те, кто приобретает вещи на рынке, могут быть обманутыми, так как под видом оригинального товара им могут продать хорошо замаскированную подделку. Та же ситуация - с приобретением продуктов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гостья радиостудии Sputnik, главный инспектор Управления метрологического контроля при Агентстве по защите прав потребителей Елена Мурариу рассказала, что чаще всего покупатели жалуются на то, что продавцы обвесили их или обсчитали. Разве это не мошенничество?

Многие продвы мошенничают, поскольку весы зачастую не показывают правильную массу купленного товара. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила главный инспектор Управления метрологического контроля при Агентстве по защите прав потребителей Елена Мурариу.

Представители контролирующих органов в отрасли торговли вышли с рекомендациями к покупателям, представив информацию, которая поможет им избежать обмана, а также будет полезной в случае, если некачественный товар уже реализовали гражданину страны.

"Если вы заметили на прилавке некачественную продукцию, вы можете указать на это продавцу. Если он не отреагирует на ваше замечание или претензию, в случае обвеса, следует обратиться к администратору рынка. Он обязан вмешаться и решить проблемную ситуацию, если продукт действительно ненадлежащего качества", - уточнила Мурариу.

По утверждению эксперта, еженедельно на столичных рынках регистрируется порядка 30 случаев подачи жалоб потребителями, попавшими в проблемную ситуацию при покупке продуктов питания. Зачастую покупатели недовольны тем, что их обвесили и обсчитали.

Опасность вышла за пределы рынков

Несмотря на жару, которая господствует в Молдове в последние дни, уличные торговцы вблизи главных рынков столицы, чтобы не платить за место продают скоропортящиеся продукты прямо на обочинах.

Ассортимент продуктов, от которых у десятков кишиневцев могут начаться острые пищевые отравления, поистине велик - домашняя колбаса, копчености, куры, куриные яйца, брынза, творог, сметана.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности, равно, как и представители полиции регулярно проводят рейды вблизи рынков, чтобы заставить упрямых и неподатливых торговцев забрать свой товар и уйти. Однако, когда проверок нет, они снова возвращаются на рабочую "точку".

Отравление некачественной пищей трудно не заметить или с чем-либо спутать. Как правило, оно сопровождается резью в кишечнике или болями в правом подреберье, в районе печени и желчного пузыря, тошнотой, многократной рвотой, расстройством стула. Нередко человек жалуется на сильную головную боль, озноб, незначительное повышение температуры и общую вялость.

Если отравление не сопровождается рвотой, тогда, прежде всего, следует попытаться избавиться от содержимого желудка, вызвавшего интоксикацию. Для этого необходимо выпить 3-5 чашек воды и вызвать рвоту. Хорошо очищает и дезинфицирует желудочно-кишечный тракт слабый раствор марганцовки. Ее следует пить в больших количествах (2-3 литра), после чего необходимо вызвать рвоту.

В случае острого отравления или, если симптомы отравления длятся больше двух дней, нужно обязательно обратиться к врачу.

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