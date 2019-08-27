Независимая Молдова 28.0: к чему пришла страна

Взгляд на независимость Молдовы: как изменилась страна за 28 лет по мнению второго и третьего президентов республики.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Спустя 28 лет после обретения независимости Республика Молдова не стала независимой, как на это надеялись в 1991 году. Такого мнения придерживается третий президент страны Владимир Воронин.

"Да, сегодня мы – независимая и суверенная страна, но… Полная независимость государства подразумевает, что она и экономически, и социально независима", - заявил Воронин в интервью на радиостудии Sputnik.

По его словам, речь идет не только о том, что у страны есть гимн, флаг, парламент, президент и Конституция… "Это важные атрибуты каждого государства, но независимость и суверенитет зависит от уровня социально-экономического развития нашей страны", - собеседник.

Как считает третий президент, государство не может быть суверенным во всех смыслах этого слова, когда его граждане не независимы.

"Независимость" – мечта или молдавские фантазии>>>

"Какова независимость человека, который получает сегодня пенсию в размере 800 леев? Какова независимость студента, который окончил ВУЗ, если у него нет гарантированного рабочего места. Какова независимость врача, у которого нет достойной зарплаты не то, чтобы на повышение уровня своего мастерства, а для содержания семьи, чтобы не уезжать из Молдовы? Вот почему люди и покидают страну. Очень много несправедливости, очень много проблем появляется, и они еще неразрешимы.

По его словам, необходимо развивать страну, а не стоять на месте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Третий президент Молдовы Владимир Воронин

Задача властей №1

Второй президент Молдовы Петр Лучинский считает, что независимость - это подарок, но граждане не до конца оценили это.

По его мнению, молдавское общество разделилось с первых шагов независимости государства по идеологическим принципам, а это вынуждает нас жить в напряженной атмосфере.

"Общество не организовано. Во-первых, мы должны очень хорошо проанализировать этот подарок истории. Если мы стали страной, то должны высоко ценить это. Необходимо прилагать усилия и обсуждать, как созидать (государство – ред.)", - заявил Лучинский в интервью радиостудии Sputnik.

Молдова - нейтральная страна: утопия или реальность>>>

Касаясь темы массовой миграции из страны, второй президент Молдовы отметил, что этот феномен – проблема многих стран, а не только нашей республики. По его мнению, власти страны должны сконцентрироваться на том, чтобы вернуть молдаван домой и мотивировать их не уезжать за границу.

© Sputnik / Rodion Proca Второй президент Молдовы Петр Лучинский

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK