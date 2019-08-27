Власти Молдовы поздравили граждан страны с Днем независимости

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В честь Дня независимости Молдовы на мемориале "Вечность" во вторник состоялась церемония возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери". В торжественном мероприятии приняли участие первые лица государства - президент, спикер парламента, премьер, депутаты и члены правительства, сотрудники аппарата президента, дипломаты, общественные деятели.

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил граждан страны с Днем независимости.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, обретение независимости в 1991 году - исключительное историческое событие, которое дало молдавскому народу возможность самим строить свою страну, экономику, общество, будущее.

"С тех пор в молдавском обществе происходили важные преобразования, кардинально менялась жизнь каждого из нас. Мы накапливали годы, воспоминания, горести и радости. Мы теряли близких и создавали семьи, у нас рождались дети, появлялись новые поколения", - отметил президент.

По его словам, в не столь долгой новейшей истории Республики Молдова было и хорошее, и плохое.

"Мы с вами – ее свидетели, и все мы осознаем, что предстоит еще многое сделать в нашей стране, многое создать для того, чтобы наша жизнь стала отвечать нашим надеждам и ожиданиям. И очень ценно, что сегодня мы воодушевлены общим делом, достигнутым политическим согласием, видением будущего, которое мотивирует нас, придает нам силы и веру в то, что перемены к лучшему для Молдовы только начинаются", - отметил Додон.

Как считает президент, у страны есть человеческий и интеллектуальный потенциал, чтобы Молдова стала состоявшимся современным государством. "Если мы и впредь будем проявлять смелость и политическую зрелость, если будем едины и воодушевлены, то достигнем самых высоких целей для нашей страны, оставим грядущим поколениям жизнеспособную и процветающую Молдову", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что в этом году страна празднует значимый юбилей – 660-летие молдавской государственности.

"Наша история исчисляется веками. Мы – государство с богатым прошлым, берущим свое начало в средние века. Нам есть чем гордиться, есть на кого равняться. Мое искреннее пожелание, мой призыв к каждому из вас – всегда сохраняйте надежду и преданность своей стране. Давайте жить, трудиться и мечтать во имя лучшего будущего в Молдове и для Молдовы", - заключил президент.

Поздравления от спикера парламента

Председатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная пожелала гражданам республики гордиться нашей страной и оставаться ее достойными гражданами.

"В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто защищал и укреплял наше государство на протяжении многих лет, кто обучал, лечил, защищал и помогал нашим родителям и нашим детям, несмотря на все трудности. Только благодаря вере и выдержке людей, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу, сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину независимости нашей страны", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Взгляд в историю: от Драгоша до наших дней - сколько "независимостей" было у Молдовы>>>

Она выразила уверенность, что и в дальнейшем молдавскому народу удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности.

"Нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным. И я надеюсь, что вместе мы обеспечим для наших граждан, для наших детей и внуков достойную и безопасную жизнь дома, в нашей стране", - сказала спикер парламента.

Мира, процветания и гражданского согласия

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах считает, что 27 августа 1991 года молдавский народ сделал исторический выбор и взял курс на построение собственного государства.

"В минувшие десятилетия на нашу долю выпал ряд испытаний. Мы пережили поход волонтеров на Гагаузию, военные действия на Днестре, экономические и политические кризисы. Но нам удалось совершить главное – мы построили общество, в котором граждане разных национальностей, вероисповеданий, политических взглядов чувствуют себя одинаково комфортно и пользуются равными правами и возможностями", - отметила Влах.

Она пожелала жителям республики мира, процветания и гражданского согласия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK