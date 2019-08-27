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Google поздравил Молдову с Днем независимости новым Doodle

CC BY 2.0 / Robert Scoble / Google Logo in Building43
Общество
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Поисковик Google традиционно поздравил Молдову с Днем независимости открыткой.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Во вторник в Республике Молдова отмечают День независимости. 

Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Nicolai Kibich
Основные этапы становления Молдовы как независимого государства

По случаю праздника поисковая система Google представила новый Doodle (своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика), посвященный молдавскому национальному празднику.

День независимости — что празднуем, граждане>>>

На сайте Google появилась специальная заставка с флагом нашей страны. Если нажать на эту картинку, то можно перейти на вкладку с информацией о Дне независимости.

Поисковая система Google своеобразно поздравила Молдову с Днем независимости
© Photo : Print Screen / Google
Поисковая система Google своеобразно поздравила Молдову с Днем независимости

Таким же образом поисковик поздравил Молдову и в прошлом году.

Google посвятил свой весенний "дудл" молдавскому празднику - фото>>>

Google часто меняет тематический логотип на домашней странице поисковой системы, чтобы отметить определенные, важные события.

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