12:11 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
День Независимости Республики Молдова. Архивное фото

Инцидент в начале мероприятий ко Дню независимости: что заявил Нэстасе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
539 0 0

Вице-премьер, министр внутренних дел прокомментировал утренний инцидент в День независимости страны.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Солдат из роты почетного караула упал в обморок во время церемонии возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери" на мемориальном комплексе "Вечность" в День независимости Молдовы. 

Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Nicolai Kibich
Основные этапы становления Молдовы как независимого государства

Власти Молдовы поздравили граждан страны с Днем независимости>>>

Глава МВД Андрей Нэстасе заявил журналистам, что с молодым человеком все в порядке.

"Не произошло чего-то серьезного – упал в обморок. Это абсолютно естественно… Жизнь такая, какая есть. Бывает с некоторыми – не переносят жару, солнце. Думаю, это момент, через который мы можем пройти", - сказал министр.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Как Молдова отмечает День независимости: программа праздника
Google поздравил Молдову с Днем независимости новым Doodle


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица
Чудо в казахстанском роддоме
Чудо в казахстанском роддоме
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться