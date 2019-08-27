Инцидент в начале мероприятий ко Дню независимости: что заявил Нэстасе

Вице-премьер, министр внутренних дел прокомментировал утренний инцидент в День независимости страны.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Солдат из роты почетного караула упал в обморок во время церемонии возложения цветов к памятнику "Скорбящей матери" на мемориальном комплексе "Вечность" в День независимости Молдовы.

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"Не произошло чего-то серьезного – упал в обморок. Это абсолютно естественно… Жизнь такая, какая есть. Бывает с некоторыми – не переносят жару, солнце. Думаю, это момент, через который мы можем пройти", - сказал министр.

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