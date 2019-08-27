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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Додон рассказал о возможном официальном визите Шойгу в Молдову

Министерство обороны РФ
Общество
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Глава республики рассказал о предложении министра обороны России подготовить трехлетний план сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что возможно в будущем организуют официальный визит министра обороны России Сергея Шойгу в республику. Об этом Додон сообщил журналистам после церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре в День независимости страны.

Шойгу находился в Молдове с визитом, приуроченным к празднованию 75-й годовщины освобождения молдавской земли от фашизма. По словам Додона, глава российского оборонного ведомства на совместной встрече предложил подготовить трехлетний план сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

"Наша позиция такова, если будут такие предложения, то они должны обсуждаться совместно с правительством, парламентским большинством. Обсудил и с премьер-министром, возможно, в будущем будет организован и официальный визит господина Шойгу, потому что этот визит был неофициальным, в рамках которого обсудим и возможный план действий", - заявил Додон.

Как Молдове прошли торжества в честь 75-летия освобождения от фашизма
© Sputnik / Miroslav Rotari
Визит Шойгу открыл новые горизонты в отношениях Москвы и Кишинева

Как пояснил, в свою очередь, Шойгу, необходимость подготовки такого плана обусловлена тем, что в двустороннем военном сотрудничестве "вопросы есть и вопросов много". Об этом сказано на официальном сайте министерства обороны России.

"Мы признательны за все, что делается сейчас - не побоюсь этого слова - для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран. Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества, желательно на три ближайших года", - заявил Шойгу на встрече с Додоном.

Утилизация боеприпасов в Колбасне

Додон напомнил, что в ходе совместных дискуссий Шойгу также предложил рассмотреть инициативу российской стороны о возможности начала утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе.

Додон рассказал подробности встречи с Шойгу: о чем они говорили
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Додон рассказал подробности встречи с Шойгу: о чем они говорили - видео

"Думаю, что это было очень хорошее заявление со стороны господина Шойгу. Повторю, это был неофициальный визит. Официальный визит предполагает по протоколу больше действий, включая участие правительства, премьера и так далее", - сказал Додон.

Он напомнил, что процесс утилизации боеприпасов в Колбасне остановился в 2003 году.

"Как это будет на практике? Данное предложение, которое было озвучено господином Шойгу, должно быть рассмотрено в рамках переговоров в формате "5+2". Все, что касается Зоны безопасности и приднестровской проблемы, обсуждается в этом формате. И мы предложим это сразу, как только состоятся консультации в формате "5+2", чтобы рассмотреть инициативу России", - добавил Додон.

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Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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