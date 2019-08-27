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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Держат руку на пульсе - в праздник полиция вышла с предупреждениями

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Для всего народа - праздник, а для сотен полицейских - рабочий день, сотрудники органов правопорядка обеспечивают спокойствие в День независимости Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Сегодня граждане Молдовы отмечают 28-ю годовщину со дня провозглашения независимости Республики Молдова. По всей стране в течение дня проходят культурные и развлекательные мероприятия, народные гулянья. Граждане решили воспользоваться законным выходным днем и выйти в город, либо выехать в парки, чтобы насладиться последними летними днями. 

Однако для сотен сотрудников полиции сегодня  рабочий день, а их главная задача - обеспечить общественный порядок по всей стране, а также нормальное дорожное движение, без заторов на трассах столицы и всей республики. 

В день праздника сотрудники полиции вышли ко всем гражданам нашей страны с рядом рекомендации. Стражи порядка призывают всех соблюдать законные нормы, не вести себя вызывающе, а в случае инцидентов немедленно подчиняться требованиям дежурного патруля.

День Независимости Республики Молдова. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Водителей призывают парковать свои автомобили лишь в предназначенных для этого местах, как можно дальше от проведения вечерних концертных программ и торжеств, приуроченных ко Дню независимости. Также, если на перекрестках дежурят регулировщики, следует неукоснительно следить за их командами. 

Сотрудники полиции предостерегают автолюбителей, которые решили выехать в город для участия в торжественных мероприятиях: не следует оставлять в салонах машин мобильные телефоны, портмоне, драгоценности, сумки и т.п. 

Участвуя в массовых народных гуляньях, граждане должны внимательно следить за детьми и не выпускать их из поля зрения, поскольку в такой ситуации наиболее велик риск потерять ребенка в толпе. 

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В случае возникновения чрезвычайных или опасных ситуаций в рамках праздничных мероприятий, граждане должны обратиться по единому номеру службы спасения - 112. Также необходимо сообщать сотрудникам полиции о конфликтных ситуациях, подозрительных личностях или обнаруженных вблизи проведения гуляний объектах, вызывающих опасение.

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Теги:
общественный порядок, Работа, праздники, Молдова, полиция


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