Держат руку на пульсе - в праздник полиция вышла с предупреждениями

Для всего народа - праздник, а для сотен полицейских - рабочий день, сотрудники органов правопорядка обеспечивают спокойствие в День независимости Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Сегодня граждане Молдовы отмечают 28-ю годовщину со дня провозглашения независимости Республики Молдова. По всей стране в течение дня проходят культурные и развлекательные мероприятия, народные гулянья. Граждане решили воспользоваться законным выходным днем и выйти в город, либо выехать в парки, чтобы насладиться последними летними днями.

Однако для сотен сотрудников полиции сегодня рабочий день, а их главная задача - обеспечить общественный порядок по всей стране, а также нормальное дорожное движение, без заторов на трассах столицы и всей республики.

В день праздника сотрудники полиции вышли ко всем гражданам нашей страны с рядом рекомендации. Стражи порядка призывают всех соблюдать законные нормы, не вести себя вызывающе, а в случае инцидентов немедленно подчиняться требованиям дежурного патруля.

Водителей призывают парковать свои автомобили лишь в предназначенных для этого местах, как можно дальше от проведения вечерних концертных программ и торжеств, приуроченных ко Дню независимости. Также, если на перекрестках дежурят регулировщики, следует неукоснительно следить за их командами.

Сотрудники полиции предостерегают автолюбителей, которые решили выехать в город для участия в торжественных мероприятиях: не следует оставлять в салонах машин мобильные телефоны, портмоне, драгоценности, сумки и т.п.

Участвуя в массовых народных гуляньях, граждане должны внимательно следить за детьми и не выпускать их из поля зрения, поскольку в такой ситуации наиболее велик риск потерять ребенка в толпе.

Мини-каникулы в Молдове: полиция выступила с предупреждением>>>

В случае возникновения чрезвычайных или опасных ситуаций в рамках праздничных мероприятий, граждане должны обратиться по единому номеру службы спасения - 112. Также необходимо сообщать сотрудникам полиции о конфликтных ситуациях, подозрительных личностях или обнаруженных вблизи проведения гуляний объектах, вызывающих опасение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK