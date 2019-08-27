Сравнение сквозь время - что могли купить на зарплату в МССР, и что сейчас

Многие представители старшего поколения ностальгируют по безвозвратно ушедшим временам развитого социализма, однако так ли хорошо было жить на одну зарплату тогда, и что можно позволить себе купить сегодня на честно заработанные деньги - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова празднует 28-ю годовщину со дня провозглашения независимости республики. Сегодня в народных гуляньях по всей стране участвуют представители разных поколений, все - от мала до велика. Однако среди представителей почтенного возраста немало тех, кто с ностальгией вспоминает о временах, когда на зарплату и пенсию можно было жить.

Корреспондент Sputnik Молдова решил сравнить соотношение зарплат и покупательской способности тогда и сейчас. Если взять средние цены на продукты и товары за период 1975-1987 года, вырисовывается довольно интересная картина покупательской способности населения Советской Молдавии.

120 рублей в месяц и колбаса по 2-20

Конечно, можно предположить, что сегодня многие пенсионеры идеализируют картину достатка в советской Молдавии. Однако, учитывая, что средний месячный заработок молодого специалиста составлял 90-130 рублей, а средняя зарплата по стране варьировала у отметки в 180-200 рублей, получалось, что среднестатистический гражданин, житель города, имел возможность не только не заботиться о том, что ему нечего будет есть или оплатить коммунальные услуги, стоившие символическую сумму, но и приобрести довольно дорогие, по нынешним меркам вещи, сегодня кажущиеся многим предметами роскоши.

В советские времена, имея в кармане всего лишь одну копейку, гражданин мог купить коробок спичек или 200-граммовый стакан кваса. По этим категориям товаров и в независимой Молдове, в пересчете на леи, практически ничего не изменилось: стакан кваса сейчас стоит 5 леев, а спички — всего 50 банов за один коробок.

Естественно, что хлебом единым, стоившим по 16 копеек за буханку, не был сыт советский человек. Широко известная колбаса по 2 рубля 20 копеек, рижские шпроты по 1 рубль 80 копеек, сардины по 60 копеек за банку, десяток яиц по 90 копеек, если повезет, и "российский сыр" по " рубль семдесят копеек за килограмм", соленые огурцы по 40 копеек — все это было в холодильниках у подавляющего большинства жителей советских городов.

Замороженные тушки хека, которые советские хозяйки готовили к каждому празднику, продавались, в среднем по 35-40 копеек за килограмм. Баночка консервированного зеленого горошка, являющегося по сей день неотъемлемым ингредиентом салат "Оливье" продавалась по 35 копеек, а 200-граммовый майонез "Провансаль" стоил, в среднем, 40 копеек.

Мясо - дешевле, но оно было не всегда

Радовали, по сравнению с нынешними молдавскими, и совесткие цены на мясо. Так, килограмм свинины стоил порядка 2 рублей за килограмм, говядины 1 рубль 90 копеек, баранины — 1 рубль 80 копеек. Ингредиенты для холодца, свиные ноги, продавались по 35-60 копеек за кило.

Сегодня многие работники бюджетной сферы, не говоря уже о пенсионерах, и помыслить не могут о таком изобилии, перебиваясь с хлеба на картошку и макароны, с молока на кефир. Мясо для многих молдавских семей стало исключительным атрибутом праздничного стола, и то не всегда.

Если учитывать, что сегодня в Молдове человек получает, в среднем, чуть более 5 тысяч леев, то в зимний период этой суммы едва хватает скромно поесть и оплатить коммунальные услуги, которые в общем за двухкомнатную квартиру в Кишиневе в 50 метров доходят до 2 с половиной тысяч леев.

Счета за "коммуналку" - как приговор

Сегодня оплата коммунальных услуг для жителей нашей республики становится кошмаром. Некоторые, назовем их так, среднестатистические граждане, получающие в месяц порядка пяти с половиной тысяч леев, вынуждены выкладывать по ползарплаты за приходящие коммунальные счета.

Сейчас те, кто помоложе, могут не поверить в то, сколько стоили коммунальные услуги в СССР и в Советской Молдавии всего каких-то 30-35 лет назад. Так, за отопление 48-метровой типовой квартиры гражданин платил в среднем чуть более двух рублей. Оплата потребленных 100 Киловатт электричества обходилась в месяц в 3 рубля 38 копеек. Природный газ для двухкомнатной квартиры обходился в полтора советских рубля, горячая вода в 2 рубля и холодная — в эту же сумму.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK