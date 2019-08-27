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Каскадная лестница в Парке Валя Морилор

Маленького принца в Кишиневе нарядили в национальные цвета к празднику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (35)
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Самый миниатюрный в Молдове памятник тоже отметил День независимости.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Бронзовую статуэтку Маленького принца в парке "Валя Морилор" ко Дню независимости украсили ленточкой национальных цветов.

Кроме трехцветной перевязи, на голову статуэтки надели миниатюрную кушму-кэчулу - традиционную молдавскую зимнюю шапку из овечьей шерсти.

Миниатюрная скульптура персонажа знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери установлена на металлической ограде, украшающей парк. Автор проекта — кишиневец Игорь Удушливый. У проекта есть и собственная страница в Facebook.

В других странах тоже существуют миниатюрные монументы. Например, Мальчик, смотрящий на Луну в Стокгольме и другие произведения искусства. Туристы и местные жители, кстати, одевают стокгольмского Мальчика в разные наряды и на удачу оставляют на его постаменте деньги.

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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (35)

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Теги:
День независимости, памятник


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