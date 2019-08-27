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Олег Васнецов

Посол России поздравил народ Молдовы с Днем независимости

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (34)
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Глава российской дипмиссии отметил, что Российская Федерация всецело поддерживает суверенитет и независимость нашей страны.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Посол Российской Федерации в РМ Олег Васнецов поздравил народ Молдовы с Днем независимости.

В своем поздравлении глава дипломатической миссии подчеркнул, что Россия последовательно выступает за укрепление дружеских и добрососедских отношений между нашими странами.

Как подчеркнул Васнецов, молдавское государство сегодня — это суверенный и полноценный участник международного сообщества, страна с богатыми и глубокими историческими корнями, трудолюбивым и отзывчивым народом.

"Российская Федерация всецело поддерживает суверенитет и независимость Республики Молдова, последовательно выступает за позитивное наполнение двустороннего диалога, укрепление дружеских и добрососедских отношений между нашими странами с учетом многовековых связей и культурно-исторической близости россиян и молдаван", — сказал посол РФ.

Посол России пожелал братскому молдавскому народу добра, благополучия и процветания.

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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (34)

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Теги:
посольство России, День независимости


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