Как Молдова отпраздновала День независимости в 2019 году

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Во вторник Молдова отметила 28 лет с момента провозглашения независимости. Официальные лица возложили цветы к памятникам основателю молдавской государственности Штефану чел Маре и на мемориалах защитникам независимости страны, произносили речи и выступали на торжественных мероприятиях. А вечером во многих городах страны прошли праздничные концерты.

Игорь Додон: давайте жить, трудиться и мечтать

Президент Республики Молдова Игорь Додон на своей странице в Facebook заявил, что обретение независимости в 1991 году - исключительное историческое событие, которое дало молдавскому народу возможность самим строить свою страну, экономику, общество, будущее.

Как считает президент, у страны есть человеческий и интеллектуальный потенциал, чтобы Молдова стала состоявшимся современным государством.

"Если мы и впредь будем проявлять смелость и политическую зрелость, если будем едины и воодушевлены, то достигнем самых высоких целей для нашей страны, оставим грядущим поколениям жизнеспособную и процветающую Молдову", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что в этом году страна празднует значимый юбилей – 660-летие молдавской государственности.

"Мое искреннее пожелание, мой призыв к каждому из вас – всегда сохраняйте надежду и преданность своей стране. Давайте жить, трудиться и мечтать во имя лучшего будущего в Молдове и для Молдовы", - заключил президент.

Зинаида Гречаная: нам важно быть едиными

Председатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаная пожелала гражданам республики гордиться нашей страной и оставаться ее достойными гражданами.

Она выразила уверенность, что и в дальнейшем молдавскому народу удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности.

"Нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным. И я надеюсь, что вместе мы обеспечим для наших граждан, для наших детей и внуков достойную и безопасную жизнь дома, в нашей стране", - сказала спикер парламента.

Ирина Влах пожелала мира, процветания и согласия

Башкан Гагаузии Ирина Влах считает, что 27 августа 1991 года молдавский народ сделал исторический выбор и взял курс на построение собственного государства.

По ее словам, в минувшие десятилетия на нашу долю выпал ряд испытаний - поход волонтеров на Гагаузию, военные действия на Днестре, экономические и политические кризисы.

"Но нам удалось совершить главное – мы построили общество, в котором граждане разных национальностей, вероисповеданий, политических взглядов чувствуют себя одинаково комфортно и пользуются равными правами и возможностями", - отметила Влах.

Она пожелала жителям республики мира, процветания и гражданского согласия.

Олег Васнецов: Россия поддерживает суверенитет и независимость Молдовы

Посол Российской Федерации в РМ Олег Васнецов в своем поздравлении народу Молдовы по случаю Дня независимости подчеркнул, что Россия последовательно выступает за укрепление дружеских и добрососедских отношений между нашими странами.

Как отметил Васнецов, молдавское государство сегодня — это суверенный и полноценный участник международного сообщества, страна с богатыми и глубокими историческими корнями, трудолюбивым и отзывчивым народом.

"Российская Федерация всецело поддерживает суверенитет и независимость Республики Молдова, последовательно выступает за позитивное наполнение двустороннего диалога, укрепление дружеских и добрососедских отношений между нашими странами с учетом многовековых связей и культурно-исторической близости россиян и молдаван", — сказал посол РФ.

Посол России пожелал братскому молдавскому народу добра, благополучия и процветания.

День независимости отмечали по всей стране

Во многих городах Молдовы в этот день прошли праздничные мероприятия.

В Сорокской крепости состоялся исторический Фестиваль Средневековья. В рамках этого мероприятия был показан фильм "Штефан Великий. История Молдовы", снятый при поддержке президента Молдовы Игоря Додона. Многие эпизоды этой ленты сняты именно в Сорокской крепости.

В Бельцах на площади Независимости были организованы выставки книг, фотографий и народных мастеров, а также ярмарки. Днем на сцене у входа в Центральный парк выступали музыканты и танцоры, а в самом парке прошли показательные выступления боксеров и соревнования по национальной борьбе трынта.

В Оргееве празднование Дня независимости началось с традиционного марша по центральной улице города. В развлекательном комплексе "ОрхейЛэнд" открылась ярмарка народных мастеров, а также прошли фольклорные выступления, мастер-классы как для детей, так и для взрослых, школьная ярмарка и демонстрация модных коллекций одежды отечественных производителей. Вечером состоялся концерт с участием звезд молдавской эстрады Юлианы Берегой, Ионела Истрати, Габриелы Небуну, Виктории Лунгу, Игоря Кучука и Adi. Завершил праздник салют.

В Кишиневе концертная программа была самой богатой в стране на звездные имена. На сцене на площади Великого Национального собрания выступили La La Play Voices; Moldovan National Youth Orchestra под руководством Андриано Мариан; Кэтэлин Жосан; Mani; Кристина Скарлат; Via Dacă; Академический ансамбль народного танца JOC; Кристофор Алдя-Теодорович; Национальный оркестр народной музыки Lăutarii под руководством Николая Ботгроса; Ион Палади; Мария Илиуц и ансамбль Crenguța de Iederă; Сестры Осояну; Ионна Кэпрару; Лидия Беженару; Лилия Рошка; Николае Чуботару; Татьяна Жакотэ; Паша Парфени.

Страница истории

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.

Молдова была провозглашена суверенным и независимым государством, которое может "свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления".

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