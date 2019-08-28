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Ясско-Кишинёвская операция

К 75-летию Ясско-Кишиневской операции в Бендерах вышла в свет книга

© Sputnik / Марчук
Общество
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В историко-литературном очерке документально рассказывается о военнослужащих разных поколений прославленной понтонно-мостовой бригады.

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вышел в свет историко-литературный очерк "Переправы, соединяющие берега".  Выпуск издания Бендерской типографии "Полиграфист" приурочен к 75-летию победы в Ясско-Кишиневской операции.

Общественность, ветеранское движение, родные и близкие служивших в этих частях получают прекрасный подарок - воспоминания, написанные их товарищами.

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Очерк выпущен под общей редакцией генерал-полковника Николая Ивановича Сердцева. В книге рассказывается о формировании, боевом пути и людях, вписавших свое имя в историю.

Авторским коллективом использованы исторические факты, свидетельства участников событий, архивные документы и воспоминания военнослужащих разных поколений, проходивших службу в воинских коллективах.

Отдельного внимания заслуживает оформление книги. Она - в твердом переплете с глянцевыми страницами и большим содержанием красочных иллюстраций.

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Теги:
книга, издание, Ясско-Кишиневская операция, Ясско-Кишиневская операция, Бендеры, Бендеры, Приднестровье


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