К 75-летию Ясско-Кишиневской операции в Бендерах вышла в свет книга

ТИРАСПОЛЬ, 28 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вышел в свет историко-литературный очерк "Переправы, соединяющие берега". Выпуск издания Бендерской типографии "Полиграфист" приурочен к 75-летию победы в Ясско-Кишиневской операции.
Общественность, ветеранское движение, родные и близкие служивших в этих частях получают прекрасный подарок - воспоминания, написанные их товарищами.
Очерк выпущен под общей редакцией генерал-полковника Николая Ивановича Сердцева. В книге рассказывается о формировании, боевом пути и людях, вписавших свое имя в историю.
Авторским коллективом использованы исторические факты, свидетельства участников событий, архивные документы и воспоминания военнослужащих разных поколений, проходивших службу в воинских коллективах.
Отдельного внимания заслуживает оформление книги. Она - в твердом переплете с глянцевыми страницами и большим содержанием красочных иллюстраций.
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