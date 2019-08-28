Почему в Молдове не стоит делиться самым сокровенным даже с близкими

Открывать душу и делиться секретами с близкими и друзьями - не всегда безопасно, от предательства никто не застрахован, а человек единожды разоткровенничавшийся с приятелями может сильно об этом пожалеть, уверены молдавские психологи.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. В самые тяжелые моменты жизни человек ищет с кем бы поделиться наболевшим. И это - нормально. Не выплескивая негативные эмоции, человек постепенно становится асоциальным, отчужденным, замыкается в себе.

Однако тем, кому можно излить душу, должен быть не друг, который в любой момент может предать и "вынести весь сор из избы", об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Зинаида Грибинча.

© Sputnik / Osmatesco Открывать душу и делиться секретами с близкими и друзьями - не всегда безопасно, считает гостья радиостудии Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча.

По словам специалиста, иметь друзей - замечательно. Однако это не означает, что с ними надо делиться обо всем, даже если вы в них уверены на сто процентов и думаете, что этот, конкретный человек никогда вас не предаст. Ведь сложно предугадать, что творится в мыслях человека, который слушает ваш откровенный рассказ. Никто не гарантирует, что он специально запоминает нужную ему информацию, чтобы использовать ее в корыстных целях в удачный момент в будущем.

"Многие граждане нашей страны изливают душу друзьям. Это - крайне неответственный поступок. Когда человек тяжело переживает, ему необходимо с кем-то поделиться. Есть настоящие друзья, которые, несмотря ни на что, тебя поддерживают. Однако есть и те, кто предает в мгновение ока, используя с корыстью то, чем поделился с ним уже бывший друг. Эффекты такого предательства человек проносит через года", - рассказала специалист.

Лучше всего, если душевная боль достигла нестерпимых размеров, обратиться к священнослужителю, сходить на исповедь, причаститься, либо прийти к психологу, который сможет дать полезный совет, вывести человека из депрессивного состояния.

"Священнослужитель сохранит тайну, он в ответе за это перед Богом, равно, как и психолог. У них единая цель - помочь страдающему человеку почувствовать себя лучше. И священник, и психолог дадут советы, которые помогут человеку выпутаться из тяжелой жизненной ситуации, укажут на источники проблемы, постепенно помогут исцелить исстрадавшуюся душу", - резюмировала Грибинча.

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