10:33 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
Конфликт в семье, иллюстративное фото.

Почему в Молдове не стоит делиться самым сокровенным даже с близкими

© Fotolia / fasphotographic
Общество
Получить короткую ссылку
71010

Открывать душу и делиться секретами с близкими и друзьями - не всегда безопасно, от предательства никто не застрахован, а человек единожды разоткровенничавшийся с приятелями может сильно об этом пожалеть, уверены молдавские психологи.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. В самые тяжелые моменты жизни человек ищет с кем бы поделиться наболевшим. И это - нормально. Не выплескивая негативные эмоции, человек постепенно становится асоциальным, отчужденным, замыкается в себе. 

Однако тем, кому можно излить душу, должен быть не друг, который в любой момент может предать и "вынести весь сор из избы", об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Зинаида Грибинча.

© Sputnik / Osmatesco
Открывать душу и делиться секретами с близкими и друзьями - не всегда безопасно, считает гостья радиостудии Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча.

По словам специалиста, иметь друзей - замечательно. Однако это не означает, что с ними надо делиться обо всем, даже если вы в них уверены на сто процентов и думаете, что этот, конкретный человек никогда вас не предаст. Ведь сложно предугадать, что творится в мыслях человека, который слушает ваш откровенный рассказ. Никто не гарантирует, что он специально запоминает нужную ему информацию, чтобы использовать ее в корыстных целях в удачный момент в будущем. 

"Многие граждане нашей страны изливают душу друзьям. Это - крайне неответственный поступок. Когда человек тяжело переживает, ему необходимо с кем-то поделиться. Есть настоящие друзья, которые, несмотря ни на что, тебя поддерживают. Однако есть и те, кто предает в мгновение ока, используя с корыстью то, чем поделился с ним уже бывший друг. Эффекты такого предательства человек проносит через года", - рассказала специалист.

Григорий Запухлых
© Sputnik / Miroslav Rotari
Запухлых: сомневаться не стоит - у человека есть душа

Лучше всего, если душевная боль достигла нестерпимых размеров, обратиться к священнослужителю, сходить на исповедь, причаститься, либо прийти к психологу, который сможет дать полезный совет, вывести человека из депрессивного состояния. 

"Священнослужитель сохранит тайну, он в ответе за это перед Богом, равно, как и психолог. У них единая цель - помочь страдающему человеку почувствовать себя лучше. И священник, и психолог дадут советы, которые помогут человеку выпутаться из тяжелой жизненной ситуации, укажут на источники проблемы, постепенно помогут исцелить исстрадавшуюся душу", - резюмировала Грибинча.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Дидык: эти витамины нужно принимать осенью от сонливости и депрессии
Британские ученые - в депрессии: названы самые нелепые открытия
Как выйти из отпуска, не впав в депрессию и не получив стресс
Теги:
секрет, тайна, откровения, мнение, психолог


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться