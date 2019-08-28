Долой сколиоз - какие школьные ранцы могут навредить здоровью детей

Многие родители в Молдове совершают ошибки, покупая своему ребенку школьный рюкзак, исходя из критериев красоты иди дороговизны товара. Ранец должен быть максимально удобным, чтобы даже в загруженном состоянии не причинял вред осанке ученика, утверждают специалисты.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Последние дни августа - жаркая пора не только в плане метеорологических условий, но и для родителей, которые собирают своих детей к новому учебному году. Когда тетрадки, дневники, линейки, ластики и фломастеры куплены, впору задуматься о приобретении ранца, с которым ученик будет несколько лет ходить в школу.

Казалось бы, выбор велик, а школьных рюкзаков на прилавках магазинов очень много. Расцветка, материал, из которого изготовлен ранец, фасоны - сегодня для детей ранцы подготовлены на любой вкус. Однако внешняя оболочка всегда обманчива, а при приобретении школьного рюкзака важно, не окажет ли он негативного воздействия на осанку ребенка, не приведет ли к искривлению позвоночника или другим проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Жесткий корпус защищает одновременно и ребенка, и содержимое ранца. Твердая спинка не позволяет содержимому давить на спину ребенка. Кроме того, благодаря твердым стенкам и дну школьные принадлежности в ранце можно разместить правильно: тяжелые предметы ближе к спине, легкие — спереди.

Масса пустого ранца не должна превышать 1 килограмма. При этом вес ранца со всем содержимым должен составлять не более 10% от веса ребенка — для учащихся младших классов это примерно 2-3 килограмма. Важно не только выбрать легкий ранец, но и следить за его содержимым, когда ребенок начнет учиться, выкладывать ненужные учебники, тетради и другие вещи.

При приобретении школьных ранцев родителям также надо знать еще несколько правил.

"Следует выбирать наиболее легкие рюкзаки, уточнять, из какого материала они сделаны. Лучше всего приобретать прочные и водонепроницаемые ранцы. Более того, важно, чтобы на них были светоотражающие полосы, что может уберечь ребенка от падания в критическую ситуацию пр переходе дороги в темное время суток", - сообщил корреспонденту Sputnik Молдова главный инспектор Управления по защите прав потребителей Сергей Зестря.

Широкие, мягкие лямки на школьных рюкзаках помогают детям переносить тяжелые грузы. А то, что груз учебников очень тяжелый, сегодня хорошо известно всем. Сумки через одно плечо в младшей и средней школе не рекомендуются, чтобы не испортить осанку ребенка.

Многие школьные рюкзаки, предназначенные для дошкольников, недостаточно большие, чтобы вместить папку А4, не сгибая ее и не заминая уголки. В рюкзак может не поместиться ноутбук, что важно для старшеклассников. Иногда в таких рюкзаках не хватает карманов.

Но есть универсальные требования к качеству ранцев и школьных рюкзаков:

ранец должен плотно прилегать к спине ребенка;

ширина ранца должна быть примерно равна ширине плеч ребенка;

верхний край ранца и плечи ребенка должны быть на одной высоте;

нижний край ранца должен располагаться на уровне поясницы;

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