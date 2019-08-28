Кишинев крошат и уничтожают: вандалы неудержимы в своих безобразиях - фото

Нет и нескольких дней, чтобы бескультурье в Кишиневе не выплескивало через край - то и дело "гости столицы" ломают, крушат и уничтожают общественное достояние, превращают усилия муниципальных властей в напрасные хлопоты и траты.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Про таких, как они, говорят - "на лице нет даже отпечатка интеллекта и культуры". Вандалы в Кишиневе распоясались, а полиция не всегда успевает уследить за их "художествами". В своем стремлении уничтожить то, что может порадовать других людей, они переходят все мыслимые барьеры, для них нет норм поведения и морали, они просто так куражатся.

Очередной вопиющий случай произошел на проспекте Мирча чел Бэтрын, расположенном в столичном секторе Чеканы. Там неизвестные под покровом ночи разбили бетонные клумбы, в которых были высажены декоративные кусты туи. Неизвестно, что служило подручным средством хулиганам, однако, чтобы разбить пятисантиметровую стенку мощного горшка, понадобилась бы недюжинная сила.

Очевидно, что ночью возле одной из таких бетонных клумб, изготовленных на 3D принтере, был пьяный шабаш. Вокруг разгромленной вандалами клумбы валялись окурки, пивные бутылки, пластиковые стаканы.

Это - не первый случай вандализма на обновленной аллее на Чеканах. В мае нынешнего года, после того, как десятки скамеек и таких клумб были установлены здесь, сиденья лавочек попытались оторвать от основания (частично это удалось), а высаженные рядом туи оказались выдернутыми из земли.

Как обещали городские власти, скамейки будут прочными, то есть разбить бетон будет непросто. Видимо, для кишиневских вандалов было делом чести доказать, что для них нет ничего невозможного.

В Кишиневе до конца 2019 года планируется установить 700 новых скамеек, на эти цели из муниципального бюджета выделено 2 миллиона 500 тысяч леев.

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