Реформа юстиции в Молдове: судей и прокуроров ждет жесткая чистка

Мнения партнеров по коалиции - социалистов и членов блока ACUM – по поводу реформы юстиции несколько расходятся, однако и те, и другие настаивают на жесткой чистке судебной системы и прокуратуры.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Молдавские власти представили концепцию реформы юстиции, которая предполагает, среди прочего, изменение процесса избрания генерального прокурора. Оценивать работу действующих судей и прокуроров, а также решать, кто из них достоин занимать свои рабочие места, будет специальная комиссия, в которую войдут, в том числе, и иностранцы.

Масштабные изменения разрабатываются партнерами по коалиции - социалистами и блоком ACUM. Однако в процессе переговоров между ними появились некоторые разногласия. Но обо всем по порядку.

Иностранцы оценят работу молдавских судей и прокуроров

Представлять реформу юстиции начала глава профильного министерства Олеся Стамате. Она выразила позицию правительства страны по поводу изменений в судебной системе и прокуратуре.

В частности, Минюст предлагает сужение полномочий Высшей судебной палаты (ВСП), чтобы она фокусировалась на унификации судебной практики и меньше на рассмотрении конкретных дел. А это, как отметила министр, приведет и к сокращению числа судей с 33 до 17. Здесь и самое интересное.

"Чтобы установить, кто именно из действующих судей останется в новом составе суда, они будут подвергнуты механизму оценки (внешней) со стороны независимой комиссии из 18 экспертов с безупречной репутацией, включая 6 европейских специалистов - бывших судей и прокуроров из ЕС", - отметила Стамате.

Как считает глава Минюста, комиссия будет оценивать судей по трем основным критериям – неподкупность, профессиональные и личные качества.

Если экспертная коллегия посчитает, что судья ВСП не достоин занимать этот пост, ему предложат перевод в другую инстанцию в зависимости от вакантных мест. К слову, результаты отчета этой комиссии передадут в Национальную комиссию по неподкупности и судебную инспекцию.

"Эта же комиссия оценит работу председателей и заместителей Апелляционных палат", - сказала министр.

Также предлагается увеличить состав Высшего совета магистратуры (ВСМ) с 12 до 15 членов. Двоих из троих выдвинет кабинет министров, а одного президент. Власти настаивают на том, чтобы шестеро нынешних членов Высшего совета магистратуры, избранных Общим собранием судей, трое представителей были из судебных структур первой категории, двое – из Апелляционной палаты, а один – из ВСП.

Что ждет прокуратуру?

Минюст выступает за то, чтобы Антикоррупционная прокуратура концентрировалась на расследовании крупных коррупционных преступлений.

"Таким образом, мы переведем часть полномочий Национальному антикоррупционному центру", - добавила Стамате.

Она добавила, что прокуроры Антикоррупционной прокуратуры будут подвергнуты той же системе проверки со стороны внешней комиссии, аналогичной в судебной системе.

Под пристальный анализ, как пояснила глава Минюста, попадут и "руководители подразделений Генеральной прокуратуры, специализированных прокуратур, территориальных и окружных прокуратур, а также их замы".

Предлагается расширить Высший совет прокуроров двумя представителями гражданского общества - одного от правительства, а второго – от гражданского общества.

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Генпрокурора предлагается избирать иначе

Пожалуй, главное изменение касается процедуры избрания генерального прокурора Молдовы.

"Предлагается избрание генерального прокурора Высшим советом прокуроров на основе шорт-листа, предложенного министерством юстиции. Кандидаты из этого шорт-листа должны избираться на конкурсной основе комиссией, сформированной в Минюсте ", - сказала Стамате.

К слову, министерство предлагает отказаться от обязательного требования для кандидата в генпрокуроры – пятилетний опыт работы в области прокуратуры.

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Расхождения между партнерами по коалиции

Глава республики Игорь Додон начал свое выступление с презентации схемы работы действующей судебной системы. Этот план президент нарисовал от руки.

© Photo: Print Screen Президент Молдовы Игорь Додон наглядно показывает, как устроена судебная система в республике

"Вот судебная система Республики Молдова – Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Апелляционные палаты, институт юстиции и районные суды. Что мы хотим сделать? В первую очередь, хотим проверить всех", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что по этому пункту у партнеров по коалиции достигнут консенсус.

"Предлагается пересмотреть условия для тех, кто хочет стать генеральным прокурором. Сейчас указано пять лет обязательного прокурорского стажа. Здесь у нас не то, чтобы разные точки зрения. Концептуально мы признаем, что надо менять. Но если мы хотим отказаться от стажа в пять лет, то надо пересмотреть и некоторые полномочия генпрокурора. Потому что сейчас у генпрокурора очень высокие полномочия", - сказал Додон.

Глава республики раскритиковал нынешнюю процедуру избрания генерального прокурора.

"Сейчас только Высший совет прокуроров проводит конкурс и предлагает кандидатуру на этот пост президенту, который утверждает указом. Глава республики может один раз отказаться, но если две трети голосуют повторно, то я обязан подписать", - отметил президент.

По его словам, поэтому и предлагается ввести своеобразный фильтр в виде комиссии Минюста до этапа рассмотрения кандидатов на пост генпрокурора Высшим советом прокуроров. Здесь мнения партнеров по коалиции разошлись. Необходимость подобной комиссии поддерживается обеими сторонами, однако есть одно противоречие.

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В блоке ACUM считают, что в комиссию могут войти по одному экс-судье и бывшему прокурору с безупречной репутацией и опытом работы, министр юстиции, представитель гражданского общества и психолог, а социалисты настаивают, что в этой структуре должны быть и представители других госинститутов (администрации президента, депутаты парламента, к примеру).

"Между нами достигнут политический консенсус, что будем продвигаться по этой реформе. По тем двум элементам, по которым мы еще ведем дискуссии, хотим услышать мнение и гражданского общества, и экспертов. Важно создать систему, которая будет работать", - сказал Додон.

Когда проект реформ юстиции попадает в парламент?

Президент надеется, что проекты реформ судебной системы и прокуратуры будут обсуждены уже в начале осенне-зимней сессии парламента.

Спикер высшего законодательного органа Зинаида Гречаная отметила, что в ближайшие дни парламентская юридическая комиссия организует публичные слушания с привлечением представителей гражданского общества, экспертов в области права.

Чистка от Санду и новое соглашение между ПСРМ и ACUM

Молдавский премьер Майя Санду отметила, что за последние несколько недель она наблюдала отсутствие смелости и воли со стороны судебной системы и прокуратуры, чтобы эти структуры очистились.

Отвечая на вопрос, когда будет подписано новое соглашение между партнерами по коалиции, Додон отметил, что это совсем другой вопрос.

"В соглашение должны быть включены, в том числе, и эти вопросы (реформы судебной системы и прокуратуры - ред.), а также другие. Сейчас речь не идет о подписании нового соглашения", - сказал президент.

Санду подтвердила слова главы республики о том, что на данный момент партнеры по коалиции работают над проектами реформ в сфере судебной системы и прокуратуры.

"Мы устанавливаем сроки для голосования по этим двум законам в парламенте. Это самое важное для граждан Республики Молдова. Все хотят, чтобы прокуратура начала работать, все хотят, чтобы юстиция была юстицией", - сказала Санду.

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По ее словам, необходимо закончить дискуссии с гражданским обществом по закону о прокуратуре, инициировать процедуру избрания генерального прокурора.

"В тоже время надо продвигаться по реформе юстиции. И это мы должны сделать в ближайшие два месяца. Не позднее", - подчеркнула Санду.

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