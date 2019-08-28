Опасность повсюду: специалисты вынесли сразу три предупреждения

Засуха, пожары и очень жаркая погода - чтобы избежать рисков, надо четко следовать рекомендациям специалистов.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие "желтого кода" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение останется в силе до 31 августа.

"В период 29-31 августа на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - сообщили в понедельник в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Угроза пожаров

В среду вынесено еще одно предупреждение. Оно связано с чрезвычайной пожарной опасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - уточнили в ведомстве.

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Засуха длится больше месяца

Государственная гидрометеорологическая служба в среду продлила действие еще одного "желтого кода" - гидроопасности в связи с гидрологической засухой. Это предупреждение останется в силе до 6 сентября.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - сказано в сообщении.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призывают рационально использовать водные ресурсы.

Предупреждение было объявлено с 29 июля и должно было действовать до 5 августа, однако с тех пор его продлевали уже несколько раз.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

Что говорит статистика

Для Молдовы засуха летом – явление, к которому уже стали привыкать. В последние годы именно с конца июля начинался период полного отсутствия осадков и высокой температуры воздуха.

Например, в 2016 году кишиневский поставщик воды в период действия аналогичного предупреждения в июле-августе даже призвал население рационально использовать водные ресурсы.

Тогда речь шла о том, что необоснованное массовое использование питьевой воды для орошения неизбежно приведет к перебоям в водоснабжении, а также регистрированию пониженного уровня воды на некоторых участках, в том числе в Сынджере, Добродже, Реваке и Гидигиче.

В результате засухи в прошлые годы уровень воды в Днестре снижался до критической отметки. Из-за этого молдавские власти даже обращались к Украине с просьбой увеличить водосброс в Днестровское водохранилище.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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