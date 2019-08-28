Как молдаванин наладил бизнес и нанес государству ущерб на миллион - видео

Бизнес по закупке подержанных автомобилей, их разборке и продаже запчастей запустил 45-летний мужчина более 10 лет назад.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Правоохранительные органы раскрыли незаконную деятельность одной из компаний в Бельцах.

По данным следствия, нелегальный бизнес по закупке подержанных автомобилей, их разборке и продаже запчастей запустил 45-летний мужчина более 10 лет назад. Автопромысел при этом не облагался никакими налогами. В результате, по информации полиции, государственному бюджету нанесен ущерб в размере полутора миллионов леев.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства, в гараже и на одном из складов этой компании. В результате обнаружены запчасти различных марок автомобилей, иностранные регистрационные сертификаты (Литва и Болгария), а также машины, используемые без документов об их происхождении. Общая стоимость изъятого превышает шесть миллионов леев.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное занятие предпринимательской деятельностью".

Закон предусматривает за это штраф в размере 67,5-117,5 тысячи леев (3,7-6,5 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка) или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 200 часов, а в случае юридического лица – штраф в размере от 100-200 тысяч леев (5,6-11 тысяч долларов) с лишением права заниматься определенной деятельностью.

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