В Кишиневе троллейбусов ходит меньше: несколько машин сняты с рейсов

В молдавской столице продолжаются проверки общественного транспорта – снова обнаружены нарушения.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Столичные полицейские и представители Национального агентства автотранспорта провели проверку 210 троллейбусов, которые ездят по улицам Кишинева, и выявили ряд нарушений.

"Инспекции в троллейбусных парках организовали с 19 по 28 августа, чтобы оценить техническое состояние транспортных средств. Цель – обратить внимание водителей и администраторов на соблюдение правил технической эксплуатации троллейбусов", - сообщили в среду в управлении полиции Кишинева.

Проверки выявили ряд неисправностей. Например, дефекты в работе фар и аварийных сигналов, использование шин с изношенным протектором.

"Составлены шесть протоколов со штрафами по 300 леев. Запрещена эксплуатация пяти единиц транспорта до устранения технических неисправностей", - пояснили в полиции.

Уточняется, что механикам выданы предписания со сроками устранения неполадок.

Ранее правоохранительные органы составили 31 протокол о штрафах в результате проверки 42 микроавтобусов, выполняющих междугородние рейсы.

Нарушения связаны с нечитаемыми номерными знаками, неразрешенным переоборудованием транспорта, техническими неисправностями в системах торможения, в работе фар, поворотников и авариек.

В результате была запрещена эксплуатация 11 транспортных средств, а пять микроавтобусов не выпустят на рейс до тех пор, пока не устранят неисправности.

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