22:54 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
Троллейбус

В Кишиневе троллейбусов ходит меньше: несколько машин сняты с рейсов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

В молдавской столице продолжаются проверки общественного транспорта – снова обнаружены нарушения.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Столичные полицейские и представители Национального агентства автотранспорта провели проверку 210 троллейбусов, которые ездят по улицам Кишинева, и выявили ряд нарушений. 

ДТП с участием маршрутного такси.
© Sputnik / Владимир Полушатов, Евгений Панасенко
Маршрутки и такси - опасный квест, как добраться до пункта назначения

"Инспекции в троллейбусных парках организовали с 19 по 28 августа, чтобы оценить техническое состояние транспортных средств. Цель – обратить внимание водителей и администраторов на соблюдение правил технической эксплуатации троллейбусов", - сообщили в среду в управлении полиции Кишинева.

Проверки выявили ряд неисправностей. Например, дефекты в работе фар и аварийных сигналов, использование шин с изношенным протектором.

"Составлены шесть протоколов со штрафами по 300 леев. Запрещена эксплуатация пяти единиц транспорта до устранения технических неисправностей", - пояснили в полиции.

Уточняется, что механикам выданы предписания со сроками устранения неполадок.

Ранее правоохранительные органы составили 31 протокол о штрафах в результате проверки 42 микроавтобусов, выполняющих междугородние рейсы.

Нарушения связаны с нечитаемыми номерными знаками, неразрешенным переоборудованием транспорта, техническими неисправностями в системах торможения, в работе фар, поворотников и авариек.

В результате была запрещена эксплуатация 11 транспортных средств, а пять микроавтобусов не выпустят на рейс до тех пор, пока не устранят неисправности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В кишиневских троллейбусах будет по шесть бортовых видеокамер
"Сфинкс" за рулем столичного троллейбуса: люди негодовали, водитель молчал
Уровень перевозки пассажиров в маршрутках столицы опустился "ниже плинтуса"
Водитель кишиневской маршрутки попался за опасным занятием - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться