"Поэма о наручниках", или Где в Молдове грань свободы и неволи

Описать в литературном произведении все перипетии, которые могут произойти с человеком на фоне политических "приключений" последних лет, способны немногие, наш коллега, публицист Валериу Реницэ смог это сделать крайне искусно.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Жизнь в Молдове давно и наглядно показала, что черные и белые полосы в ней чередуются, причем темные становятся широкими, а светлые являются лишь незначительными проблесками.

Проблема резкой смены социального статуса и реалий, окружавших некогда опытного специалиста-политолога, который "был на коне" при одной власти, а после "твиттерной революции" 2009 года оказался не удел. В своей новой книге сотрудник Sputnik Молдова, известный и талантливый публицист Валериу Реницэ как никогда четко обозначил эти грани, через главного героя повести обнажил самые острые проблемы, бурлящие в политических элитах страны и, в целом, во всем обществе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Книга, Валериу Реницэ "Поэма о наручниках"

В лучших традициях современной русской прозы Реницэ показал, как некоторые специалисты, ранее пользовавшиеся заслуженным доверием и уважением, - чтобы не потерять все, - вынуждены заискивать, а иногда и пресмыкаться перед представителями нового политического истеблишмента, бояться быть осужденными за сотрудничество с предыдущей властью, оклеветанными и преданными сиюминутному, соответствующему веянию времени общественному порицанию.

Читательский интерес подогревается благодаря недолгой тюремной отсидке главного персонажа в СИЗО и описанию без прикрас нравов и быта тюрьмы со всеми ее обитателями, включая начальников и надзирателей.

В целом же данная история помогает писателю высветить пороки, психологию и методы правления руководящей элиты с верхнего до нижнего этажа социально-государственного строя.

Однако и в такой реалистичной для Молдовы последних 30 лет истории есть место любви и нежности. Автор легкими, почти пастельными тонами проводит в сюжете линию взаимоотношений главного героя с супругой.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова побеседовал в эфире с автором "Поэмы о наручниках"

"В любой гражданской свободе есть некие красные линии, которые не стоит пересекать ни политологам и журналистам, с одной стороны, ни власти – с другой. Многие специалисты, связанные с политическим процессом в стране, в том числе и в Молдове, не раз оказывались за бортом общества, оставались без работы и средств к существованию. Это отражается и на психологическом состоянии такого специалиста, несет негативные эффекты для его близких, семьи", - рассказал автор повести.

Таким образом, человек может и не попасть в заключение по надуманному обвинению, заказанному власть имущими, однако это будет нравственным, психологическим ограничением свободы. И кто знает, что хуже – решетка тюрьмы или неволя души и совести, в которую человек сознательно загнан, как в капкан власть предержащими.

"Отношение власти в мире, равно как и в Молдове к политологам, журналистам и писателям, как правило, одинаково. В цивилизованных странах оно проявляется более тонко, в Молдове – в более грубой форме. У нас в стране такого человека, ставшего в мгновенье ока неугодным, просто берут за шиворот и пинками выталкивают за дверь социально-политической жизни", - уточнил Реницэ.

"Почти по-советски уютный" - каким увидел Кишинев писатель Платон Беседин>>>

"Поэма о наручниках" - третья книга Реницэ, ранее в Москве и Кишиневе вышли отдельными тиражами его короткие рассказы - повесть "Взятка Богу", а также роман "XXI хромосома", которая стала лауреатом международного Берлинского литературного конкурса "Лучшая книга года".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK