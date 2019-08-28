Нэстасе подписал указ: что теперь запрещено сотрудникам МВД

Выполнять только служебные обязанности и ничего более – по такому принципу должны работать все полицейские чины.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Вице-премьер, министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе подписал указ о запрете участия сотрудников МВД в мероприятиях и действиях, не входящих в их служебные обязанности. Об этом сообщили в среду в министерстве.

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В ведомстве уточнили, что эта мера принята, чтобы не допустить незаконного задействования сотрудников МВД в несоответствующих служебным миссиям действиях.

"Так, запрещается вовлечение персонала центрального аппарата, административной власти и подведомственных МВД институтов в мероприятия, которые не относятся к служебным обязанностям", - говорится в сообщении министерства.

Ранее глава МВД предложил начинать рабочий день не в 08.00-09.00, а, к примеру, с 07.00.

По мнению министра, такие меры способны разгрузить движение транспорта в Кишиневе, ведь за последние годы, как отметил чиновник, число автомобилей только увеличивается. К такому выводу Нэстасе пришел, проезжая по центральному проспекту Кишинева ранним утром.

Как считает глава МВД, если люди будут выезжать на работу в 06.30 или еще раньше, тогда они быстрее доберутся до офиса, а транспортное движение не будет таким интенсивным.

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Кроме того, по распоряжению Нэстасе, в Молдове больше не будет машин-"капканов". Патрульные больше не могут останавливать автомобили без законных оснований, иначе им самим придется отвечать. При остановке автомобиля полицейские обязаны назвать свои имя, должность, указать причину остановки и представить служебное удостоверение.

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