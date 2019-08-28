В селе Думитрень открыт памятник героям Великой Отечественной войны

Присутствовавший на церемонии глава государства призвал беречь память о воинах, павших на поле битвы, и не допустить повторения ужасов Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду принял участие в открытии в селе Думитрень Флорештского района памятника героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Рад, что сегодня нахожусь в вашем населенном пункте по особому поводу – это открытие памятника. В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Молдовы от фашизма. Хочу всех поздравить с этим событием, с открытием памятника", - отметил глава государства.

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Президент также призвал всех беречь память о героях, павших на поле битвы, и не допустить повторения ужасов Великой Отечественной войны.

Открытие памятника прошло в день, когда в селе Думитрень отмечают храмовый праздник.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения молдавской земли от фашистской оккупации, прошли 24 августа во всех населенных пунктах республики, но самыми масштабными оказались в Шерпенах.

В состоявшейся там акции памяти приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, посол России в Молдове Олег Васнецов, а также другие официальные лица. Среди почетных гостей - министр обороны России Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

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