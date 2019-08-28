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Педагогический диалог без границ

РУДН провел в Молдове мероприятия в поддержку русского языка

© Photo : РУДН
Общество
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Лекции ведущих специалистов Российского университета дружбы народов посетили более 200 человек.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Российский университет дружбы народов провел в Молдове комплекс мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, сообщили в среду Sputnik организаторы.

"Мероприятия направлены на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, в том числе посвященные памятным датам российской литературы, культуры и науки", - говорится в сообщении.

Первоначально, 21-22 августа при поддержке Россотрудничества встречи прошли в Комрате (теоретический лицей им. Д.Карачобана, конференц-зал), а 23-25 августа - в Кишиневе (РЦНК, конференц-зал и аудитории).

  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
  • Педагогический диалог без границ
    Педагогический диалог без границ
    © Photo : РУДН
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© Photo : РУДН
Педагогический диалог без границ

Форма проведения очных мероприятий представляла собой открытую коммуникационную площадку для всех интересующихся вопросами развития педагогического образования и просвещения.

В дистанционном формате реализована презентационная площадка, освещающая предстоящие мероприятия и информирующая посетителей о событиях очного цикла, также на данной площадке представлены дополнительные лекции, экспертные заключения, презентации и мастер-классы. 

Кинотеатр под открытым небом
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Всего в мероприятиях приняли участие более 200 человек. Это учащиеся и преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке, работники библиотек, соотечественники, проживающие за рубежом, представители СМИ, заинтересованные иностранные граждане, в том числе слушатели курсов русского языка при представительствах Россотрудничества, а также представители органов управления образованием стран проведения мероприятий.

Модераторами и докладчиками выступили ведущие специалисты Российского университета дружбы народов, ведущие преподаватели-практики образовательных организаций Республики Молдова.

Все присутствовавшие получили сертификаты участника научно-методических мероприятий.

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