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Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы.

КИШИНЕВ, 29 авг -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 29 августа для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Национальное агентство по регулированию в энергетике
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Центр:

- ул. А. Хыждеу 66, Аврам Янку 34-40, Кожокарилор 2, 6, 6A, Сфынтул Георге 2-30, 3-13, Сфынтул Петру 1, 15 - в период с 08:45 - 16:45.

Чеканы:

- ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38,  Л. Ребряну 20A, Узинелор 12, 14, 27-47, 53-67 - в период с 09:15 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Н. Костин 63/2 - в период с 09:00 - 14:00.

- ул. Н. Костин 59 - в период с 13:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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Теги:
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