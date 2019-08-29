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Радиация оборудование

Из Тирасполя и Рыбницы в Кишинев вывезли 214 источников радиации

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Радиоактивные материалы переданы для хранения на объектах, которые контролирует правительство Республики Молдова, сообщают в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Из Приднестровья вывезли более двухсот источников ионизирующего излучения. Операция прошла с участием профильных структур Республики Молдова, приднестровских специалистов и представителей миссии ОБСЕ.

Радиация оборудование
© Sputnik / Алексей Куденко
В СИБ сообщили, что в Кишиневском аэропорту повышен уровень радиации

По сообщению внешнеполитического ведомства Приднестровья, содержащие радиоактивные вещества приборы и оборудование 21-22 августа были вывезены из учреждений и предприятий Тирасполя и Рыбницы. Общее количество вывезенных приборов составило 214 штук.

На территории Приднестровья отсутствуют возможности обеспечить утилизацию списанного оборудования, содержащего источники радиации. Поэтому радиоактивные материалы передаются для долговременного хранения на специальные объекты, контролируемые правительством Республики Молдова, сообщает ведомство.

К настоящему времени из Приднестровья было вывезено порядка 2400 различных радиоактивных источников, начиная с 2012 года, когда был подписан протокол "О порядке и процедурах вывоза источников ионизирующего излучения (ИИИ), находящихся на территории Приднестровья".

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Теги:
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