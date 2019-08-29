Пока вы спали: Болтон прибыл в Кишинев, на ГЭС в Турции произошла авария

КИШИНЕВ, 29 авг - Spunik. В молдавскую столицу прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

В Кишиневе он будет находиться всего несколько часов.

Повестка переговоров главы кабинета министров Молдовы и советника американского лидера не разглашается, но известно, что запланированы встречи с руководством страны.

У советника Трампа запланировано турне по Восточной Европе. Он уже посетил Украину, а после Молдовы намерен отправиться в Республику Беларусь.

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову

Авария на ГЭС в Турции привела к затоплению

Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает РИА Новости.

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На отводящем канале ГЭС произошел взрыв, причина которого не уточняется. Как сообщил губернатор Сиваса Салих Айхан, два автомобиля из трех извлечены из-под воды, из них спасены шесть человек.

"Спасательная операция продолжается, производится откачка воды. Ситуация находится под контролем", - добавил Айхан.

Как в мире отреагировали на освобождение Вышинского

Международные организации приветствовали решение киевского суда освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, а также призвали снять с журналиста все обвинения.

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Журналист находился под арестом около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что рад освобождению Вышинского после долгого и трудного досудебного содержания под стражей. Он также поблагодарил руководителя портала РИА Новости Украина за добрые слова об участии ОБСЕ в процессе.

"Я призываю снять все обвинения в его адрес на следующем слушании, намеченном на 16 сентября", — заявил Дезир.

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" со штаб-квартирой в Нью-Йорке также призвала власти Украины отказаться от уголовного преследования руководителя РИА Новости Украина.

"Он должен быть свободным человеком, а не находиться под залогом в ожидании суда", — заявила представителя КЗЖ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

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Европейская федерация журналистов тоже поддержала решение суда в Киеве. Генсек организации Рикарду Гутьерреш заявил РИА Новости, что "предварительное заключение Кирилла Вышинского должно было закончиться 4 ноября 2018 года или даже раньше".

"Мы не понимаем, почему украинская судебная власть необоснованно продлила срок его содержания под стражей. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал мишенью в отместку за свою журналистскую деятельность", — говорится в комментарии.

В организации также заявили, что "украинские власти должны понимать, что журналисты имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе иное мнение, освещать вопросы, которые могут быть сочтены спорными".

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