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Влад Филат

Члены парламентской комиссии хотят заслушать Филата в пятницу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Комиссия в случае со слушаниями Филата будет действовать по обычной процедуре – запрос в министерство юстиции и посещение пенитенциара №13, где находится экс-премьер.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе намерена в пятницу заслушать бывшего премьер-министра Владимира Филата, осужденного на 9 лет тюрьмы, по ситуации в банках в 2013 году. Об этом написал председатель этой комиссии Александр Слусарь на своей странице в соцсети Facebook.

"Специальная комиссия подала запрос в министерство юстиции с просьбой заслушать Влада Филата 30 августа в 10.00", - говорится в сообщении.

Ранее Слусарь заявлял, что в комиссии есть разные мнения о приглашении на слушания Владимира Филата.

"Если у господина Филата есть какие-то документы, важные для комиссии, было бы хорошо, чтобы он их предоставил. Многим коллегам интересно, что произошло в 2013 году", - объяснял глава комиссии. 

Папки с документами, фото из архива
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По его словам, комиссия в случае со слушаниями Филата действует по обычной процедуре – запрос в министерство юстиции и посещение пенитенциара №13, где находится экс-премьер.

Бывший глава правительства Молдовы Филат был приговорен к 9 годам заключения за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Задержали Филата 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально Филат должен был освободиться 15 октября 2024 года, однако решение суда сектора Чеканы позволит ему это сделать раньше на 685 дней.

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. 

Вице-председатель парламента Александр Слусарь
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От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп. 

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней.  Планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе.

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Теги:
Влад Филат


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