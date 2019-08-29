Житель Шолданешт угнал "Жигули" в Кишиневе, чтобы прокатиться до села

Теперь юному угонщику грозит штраф в десятки тысяч леев или тюремное заключение.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Сотрудники управления полиции сектора Буюканы в Кишиневе задержали 19-летнего мужчину, уроженца района Шолданешты, который угнал автомобиль, чтобы прокатиться до села Думбрава.

По данным полиции, молодой человек, выбив боковое стекло, угнал автомобиль "Жигули" ВАЗ-2103, припаркованный на улице Каля Ешилор в столице. На авто похититель далеко не уехал — машина была обнаружена на улице Мэрцишорулуй в пригородном селе Думбрава, которое входит в сектор Буюканы муниципия Кишинев.

В результате розыскных мероприятий угонщик был установлен и задержан. Молодой человек признал свою вину.

ВАЗ-2103 серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год.

За угон автомобиля по действующему законодательству правонарушителю грозит штраф в размере от 29 тысяч до 67,5 тысяч леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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