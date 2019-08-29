Топ-12 мест, которые нужно посетить в Кишиневе пытливому туристу

Иностранцы - народ избалованный: видели и богатый на достопримечательности Рим, и романтичный Париж, и восточную сказку Стамбула. Порой вопрос, куда сводить иностранца в Кишиневе, сводит с ума местных жителей. Не хочется ударить в грязь лицом. Sputnik подготовил подборку туристических мест, которые нужно обязательно посетить в столице.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik, Ольга Паскару. Иностранцы, которые собираются посетить Кишинев, должны знать, что необходимо обязательно увидеть.

Гид и экскурсовод по Кишиневу Федор Евстигнеев рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что отличает наш город от остальных и дал несколько советов, куда вести туристов.

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1. Вид на озеро "Валя Морилор" с Ротонды. С лестницы, ведущей к озеру открывается великолепный вид. Ступенек здесь больше, чем на Потемкинской лестнице в Одессе. На нее стоит посмотреть.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ротонда в Парке Валя Морилор

2. Локация "Арбат", здание мэрии, нулевой километр, Органный зал. А также Греческая церковь, которая расположена в самом сердце Кишинева. Здание церкви построено по проекту архитектора Бернардацци в 1891 году и представляет собой интереснейший памятник архитектуры 19 века.

3. Здание железнодорожного вокзала - это интересный памятник архитектуры. Рядом стоит посмотреть памятник Котовскому и за ним же здание, которое соответствует классической советской эпохе. Когда приезжают иностранцы, их это удивляет. В Кишиневе многие из них хотят увидеть картину советского прошлого.

© Sputnik / Miroslav Rotari Фонтан у железнодорожного вокзала

4. Локация "Красная Мельница", "Пушкинская горка", "Благовещенская церковь" (временно на реставрации), масонская ложа (домики) и памятник декабристу Михаилу Орлову.

5. Винотеки Кишинева, где представлены авторские коллекции качественных молдавских вин.

6. Музей города Кишинева, который находится рядом с Водонапорной башней с его красивейшим видом на город.

7. Граффити "Гуливер". Самый большой рисунок в столице длиной 120 метров появился в 2016 году на стене стадиона Динамо между улицами Букурешть и Щусева. На граффити изображен гигантский Гулливер, которого пленили другие мультипликационные герои. Площадь настенного рисунка превышает 300 квадратных метров. Неподалеку также можно посмотреть на домик в псевдоготическом стиле и дом "Мими".

Граффити

8. Здание этнографического музея, и парк при нем. Здесь же можно посмотреть дворики, где спрятаны интересные объекты, а также дом, где гостила сербская королева Наталья Кешку-Обренович.

9. Необычная роспись церквей. Например, в церкви Преображения Господня (бывший планетарий) не только есть коллекция под стеклом старых книг, но и на стенах роспись - "черт сидит над ноутбуком".

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10. Дом музей Пушкина с соседними улочками, где осталась мостовая Св. Андрея и Св. Ильи.

11. Центральный базар и ближайшие улочки. Это экзотика для некоторых иностранцев. Там круглый год можно найти сухофрукты и это прельщает туристов.

© Facebook / OldChisinau.com Центральный рынок Кишинева, старое фото

12. Армянская апостольская церковь Святой Богородицы, которая находится в историческом центре города. Датой основания церкви называют 1804 год.

На сегодняшний день церковь, хотя и нуждается в реставрации, выглядит солидно и монументально с красивым орнаментом, привлекая внимание многочисленных посетителей.

Как отмечает экскурсовод Федор Евстигнеев, у нас в столице есть сочетание азиатской части и восточной. Здесь расположены реликвии народов, побывавшие на нашей земле. Речь о турках, евреях, болгарах, греках, армян. Все это туристам нравится.

© Sputnik / Miroslav Rotari Федор Евстигнеев

Гид уверяет, что даже в нашем городе можно найти достоинства и разрушить стереотипы о том, что он мрачный и скучный. Главное - это присматриваться к деталям и погружаться в историю.

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