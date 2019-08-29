Уходящие президенты Молдовы останутся без личного помощника и кабинета

Внесенные в конце 2016 года поправки в закон "Об обеспечении деятельности президента" решили отменить.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. У президентов Молдовы, чей срок полномочий завершился, больше не будет личного кабинета и персонального помощника. Такие поправки планирует внести правительство в закон "Об обеспечении деятельности президента Республики Молдова". Проект рассмотрят на заседании в пятницу.

Если до сих пор, согласно действующему законодательству, в список социальных гарантий в случае истечения срока полномочий, отставки или окончательной невозможности исполнения обязанностей президента Молдовы входил "автомобиль согласно лимиту, установленному правительством". То теперь транспортное средство будет предоставляться "по заказу".

Кроме того, из закона исключат статью 15, которая предполагала, что "в случае истечения срока полномочий, отставки или окончательной невозможности исполнения обязанностей лицу, занимавшему должность президента Республики Молдова, обеспечиваются на четырехлетний период рабочий кабинет и персональный помощник".

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В пояснительной записке к проекту сказано, что соответствующие поправки в закон должны "улучшить эффективность расходов бюджетных средств".

Таким образом, авторы предлагают вернуться к социальным гарантиям, которые были включены в данный закон до его изменения в декабре 2016 года. Именно тогда парламент утвердил, что президент страны, чьи полномочия завершены, в течение четырех лет обеспечивается личным кабинетом, персональным помощником и постоянным автомобилем.

По оценкам авторов новой инициативы, возвращение к старой норме позволит ежегодно сохранить в госбюджете 500 тысяч леев.

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