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Здание Генеральной прокуратуры Молдовы

Председатель ВСП рассказала, как проходит конкурс на пост генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Больше половины времени подачи заявок на должность генпрокурора прошло, но кандидаты не спешат представлять ВСП документы.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Ни один кандидат еще не подал документы в рамках конкурса на вакантную должность генерального прокурора Молдовы. Об этом заявила в четверг журналистам председатель Высшего совета прокуроров (ВСП) Анжела Мотузок. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Что касается регистрации, то еще ни одного запроса не зарегистрировано в этом конкурсе. На заседании появился вопрос о медицинской справке, учитывая, что условие доступа к этой должности все же быть прокурором, есть вопрос о сроке действия, который составляет пять лет. Пришли к выводу, что подадим запрос в специальную комиссию министерства здравоохранения, чтобы они высказались как уполномоченный институт", - сказала Мотузок.

Высший совет прокуроров 9 августа принял решение объявить конкурс на вакантную должность генерального прокурора страны. Заявки претендентов на этот пост будут приниматься до 10 сентября.

"Ни один кандидат не зарегистрирован. На заседании совета должно обсуждаться, выполняют ли заявки необходимые для регистрации требования. Конкурс продлится до 10 сентября. В законе и в регламенте предусмотрена процедура продления. И в случае, если не будут выполнены все условия, то есть не будет полноты заявки, происходит то же самое – продление конкурса", - заключила Мотузок.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передали и в Высший совет прокуроров. 

Правосудие
© Depositphotos/ JanPietruszka
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Глава государства 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Позже, 19 июля, депутаты утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП). 

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством. 

Генеральная прокуратура РМ Procuratura Generală
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны были депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны.

Руководители Прокуратуры Республики Молдова
© Sputnik / Moldova
Руководители Прокуратуры Республики Молдова

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Теги:
документы, Генпрокуратура


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