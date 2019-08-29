Скоро осень - как гражданам Молдовы бороться с сезонной депрессией

Возвращаться из отпусков в повседневную рутину сложно, еще и погода осенью подводит - на смену яркому солнцу приходят длительные сентябрьские дожди, а настроение у людей становится не особо приподнятым. Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить сейчас, загодя, как побороть наступающую осеннюю хандру.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik, Андрей Петрик. После летнего отдыха приподнятого настроения и нахождения в кругу самых близких людей сложно возвращаться в повседневную круговерть, наполненную заботами, решением служебных задач, бытовых вопросов. Человеку сложно перестроиться в одночасье с отдыха на рабочий лад, сразу включиться в интенсивные трудовые будни.

Корреспондент Sputnik Молдова выяснял, как побороть сезонную хандру, которая совсем скоро захлестнет многих жителей нашей страны.

В конце каникул на смену одухотворенной радости приходит обратное чувство. Речь идет о нежелании выходить на работу. В этом нет ничего странного, считают психологи.

Все дело в том, что человек склонен к тому, чтобы какое-то определенное время повторять те действия, к которым он привык, и таким образом вырабатывается некий стереотип поведения.

"Инерция, которая есть в поведении человека, способствует закреплению каких-то положительных эмоций, поэтому человек к ним стремится. Вот почему очень сложно переключаться на другой вид деятельности", — объяснила в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор психологии Елена Ковалева.

Чтобы выход на работу сделать максимально комфортным, необходимо начать к этому подготовку еще до окончания отпуска, советует собеседница. Иными словами, чтобы отпуск не стал наркотиком, надо напоминать себе о том, как сложно от него будет отвыкать. А если вы нашли в себе силы выйти из отпуска, то не надо сразу, как говорится, "брать быка за рога".

"Необходимо правильно входить в рабочий ритм, важен постепенный вход. Если резко ставить сложные цели, то получим только отрицательный результат", — объяснила специалист.

Конец августа - скоро дождь, осень и хандра

Аномальная жара и холод, отсутствие солнца действительно могут влиять на поведение и самочувствие человека, вызывать психические заболевания, утверждают ученые.

Канадские специалисты погоду люди чувствуют себя более несчастными, чем в солнечные дни.

Ученые из Университета Бингемптона (США) показали, что недостаток солнечного света и затяжные дожди могут привести к развитию обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) — психического заболевания, провоцирующего у пациента навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых он старается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.

Ученые проанализировали данные о распространенности ОКР в разных регионах и соотнесли их с погодными условиями. Оказалось, что там, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, а это приводит к развитию и обострению симптомов заболевания. Именно поэтому пасмурная осенняя погода так влияет на состояние здоровья человека.

Запас витаминов

С наступлением дождливой и холодной осени, настроение у всех, как правило, значительно ухудшается. Сонливое состояние, не хочется выходить из дома, да и простуда может настигнуть в любой момент. Бороться с этим помогут витамины, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова врач-диетолог Екатерина Дидык.

Многие уверенны, что за лето употребили достаточно витаминов, которых хватит и на осень, данное суждение неверно, заявляет специалист.

"На самом деле, у многих за лето иммунитет снижается больше, чем повышается. Кто-то путешествовал, кто-то поел не тех продуктов, кто-то ухудшил свою систему пищеварения чипсами и пивом под чемпионат мира по футболу. Есть группа витаминов, в том числе и витамин С, которые невозможно наесть про запас. Вы просто пополнили тот ресурс, который вы истощили за зиму и весну", — утверждает специалист.

По словам собеседницы, начало осени является самым подходящим временем, чтобы набираться витаминов из сезонных фруктов и овощей.

"Независимо от сезона, нужно стараться потреблять как можно больше овощей и зелени, продуктов, богатых витамином С. А слива и виноград вообще очень сильные антиоксиданты. Они в десятки раз усиливают эффект витамина С. Появится тыква — также обратите на нее внимание", — советует специалист.

Несмотря на это, из одних только продуктов питания получить необходимую дозу витаминов не получится.

"Исследования показывают, что мы не можем контролировать количество витаминов в продуктах, и у любого продукта есть коэффициент усвоения. Поэтому рекомендую дополнять все-таки свое питание. Так, витамин омега-3 я рекомендую употреблять ежедневно, он будет разжижать кровь, также витамин С. Помимо этого, для тех, кто испытывает депрессивные настроения осенью могут использовать такую аминокислоту как триптофан. Содержится он в говядине, в яйцах, но есть и как отдельная добавка", — заключила диетолог.

Мотивация на хорошее настроение

В первую очередь, следует поменять отношение к самой сезонной депрессии: рассматривать ее как вызов, а не как катастрофу, отмечает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов.

"Одна из самых действенных и доступных практик, как ни странно, — поставить себе цель. Многие сетуют, что осенью им нечем себя занять, якобы холодно, пасмурно, на улице скучно. Значит, нужно активно взяться за все то, что вы не успели сделать раньше", — говорит Тхостов.

По словам доцента кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, кандидата психологических наук Елены Рассказовой, сейчас практикуется лечение светом.

Полезно думать о приятном: например, начать готовиться к Новому Году, планировать свой отпуск. Все это поможет отвлечься, расслабиться и наполнить существование неким смыслом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK