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Комрат, архивное фото.

В стране такого еще не было - в Комрате установили необычные скамейки

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Столица гагаузской автономии преображается, там создаются десятки мест отдыха для горожан, а дизайн новых скамеек - очень оригинальный.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Каждый город должен быть уютным для его жителей, чтобы в выходной день или свободный час они могли просто посидеть и полюбоваться его видами. Для этого необходимо, чтобы везде были установлены скамейки - в тени деревьев всегда приятно отдохнуть, почитать книгу или просто побеседовать с друзьями и знакомыми.

Если в Кишиневе устанавливают скамейки, сделанные из бетона по самым современным технологиям на 3D принтере, в столице гагаузской автономии появляются очень оригинальные лавочки с ажурными стальными элементами. 

В муниципии Комрат устанавливают уличные скамейки с изображением черной лошади. Такой выбор сюжета для исполнения в металле неслучаен - изображение черного скакуна отображено на гербе Комрата.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
Альпинисты из Комрата подняли флаг Гагаузии на вершине пика в Алтае
 

Всего власти муниципия планируют установить более 100 скамеек. Примар Комрата Сергей Анастасов сообщил, что их установка будет осуществляться за счет городского бюджета.

"Изготовлением скамеек занимается частная компания из Чадыр-Лунги. Примэрия города придумала собственный дизайн скамеек. По бокам размещен символ города — черная лошадь, а впереди надпись — Комрат. Они дешевле рыночных цен. Их стоимость составляет чуть более 2 тысяч леев", — уточнил Анастасов в интервью СМИ автономии.

Уличные скамейки с изображением черной лошади устанавливают в Комрате
© Photo: gagauzinfo.md
Уличные скамейки с изображением черной лошади устанавливают в Комрате

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Пока Комрат преображается в Кишиневе вандалы нещадно крушат скамейки и клумбы, изготовленные по инновационным технологиям. Не один случай вандализма произошел на проспекте Мирча чел Бэтрын. Правоохранительные органы столицы Молдовы пока не представили подробности по факту порчи общественного имущества.

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Теги:
установка, Гагаузия, скамейки


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