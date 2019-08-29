В стране такого еще не было - в Комрате установили необычные скамейки

Столица гагаузской автономии преображается, там создаются десятки мест отдыха для горожан, а дизайн новых скамеек - очень оригинальный.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Каждый город должен быть уютным для его жителей, чтобы в выходной день или свободный час они могли просто посидеть и полюбоваться его видами. Для этого необходимо, чтобы везде были установлены скамейки - в тени деревьев всегда приятно отдохнуть, почитать книгу или просто побеседовать с друзьями и знакомыми.

Если в Кишиневе устанавливают скамейки, сделанные из бетона по самым современным технологиям на 3D принтере, в столице гагаузской автономии появляются очень оригинальные лавочки с ажурными стальными элементами.

В муниципии Комрат устанавливают уличные скамейки с изображением черной лошади. Такой выбор сюжета для исполнения в металле неслучаен - изображение черного скакуна отображено на гербе Комрата.

Всего власти муниципия планируют установить более 100 скамеек. Примар Комрата Сергей Анастасов сообщил, что их установка будет осуществляться за счет городского бюджета.

"Изготовлением скамеек занимается частная компания из Чадыр-Лунги. Примэрия города придумала собственный дизайн скамеек. По бокам размещен символ города — черная лошадь, а впереди надпись — Комрат. Они дешевле рыночных цен. Их стоимость составляет чуть более 2 тысяч леев", — уточнил Анастасов в интервью СМИ автономии.

© Photo: gagauzinfo.md Уличные скамейки с изображением черной лошади устанавливают в Комрате

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Пока Комрат преображается в Кишиневе вандалы нещадно крушат скамейки и клумбы, изготовленные по инновационным технологиям. Не один случай вандализма произошел на проспекте Мирча чел Бэтрын. Правоохранительные органы столицы Молдовы пока не представили подробности по факту порчи общественного имущества.

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