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Бронетехника на улицах Кишинева: в силовых ведомствах объяснили ситуацию

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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В четверг на улицах Кишинева были замечены бронетранспортеры, прохожие сняли колонну на видео.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Не каждый день такое увидишь на улицах молдавской столицы - в четверг, 29 августа, в молдавской столице на улице Каля Ешилор появились бронетранспортеры. Жители Кишинева были удивлены, многие пытались выяснить, что стало поводом для вывода спецтехники на одну из главных автомагистралей города.

Очевидцы связали увиденное с визитом в Кишинев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, предположив, что такие меры предприняты для охраны зарубежного гостя.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с представителями силовых ведомств республики, чтобы выяснить, что произошло. 

Пресс-секретарь министерства обороны Молдовы Алла Дьякону заявила, что пять бронетранспортеров, которые появились на улицах города не принадлежат данному ведомству, отметив, что они могут быть на балансе Управления пенитенциарных учреждений или министерства внутренних дел республики. 

Пресс-секретарь МВД Лилиана Пушкашу заявила для Sputnik, что бронетехника принадлежит Бригаде специального назначения "Fulger", а БТР возвращались с очередных маневров на базу.

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Теги:
армия, Кишинев, бронетранспортер


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