Вторая девочка, вылившая себе на голову инсектицид, идет на поправку

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Состояние десятилетней девочки из села Красноармейское, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как она помыла голову концентрированным инсектицидом, остается стабильным. Об этом заявил Sputnik пресс-секретарь Центра матери и ребенка Кишинева Максим Казаку.

По его словам, ребенка скоро должны перевести из отделения токсикологии.

"Девочка находится в сознании и говорит. В ближайшие дни ее могут выписать. Пока она находится под наблюдением врачей. Когда ее госпитализировали, она была в состоянии сонливости", - сказал Казаку.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид. Второй ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Подробности того, что произошло, Sputnik рассказал примар (мэр. – ред.) села Красноармейское Александр Тодосейчук.

Как пояснил глава местной администрации, девочки дружили и много времени проводили вместе. У 9-летней Михаелы на ночь осталась ее подруга. Во время того, как дети принимали ванну, они заметили вшей. Ранее у них уже был педикулез. Тогда мама Михаелы, которая сейчас находится на заработках в Германии, применила инсектицид. Вещество осталось в доме. Дети решили воспользоваться им, никого не спросив, и вымыли им голову, а затем пошли спать.

Через несколько минут обеим стало плохо. У девочек резко заболел живот, появилась тошнота и рвота. Испуганная старшая сестра Михаелы попыталась сама оказать первую помощь, вывела детей на улицу, умыла водой и поставила вентилятор, но это не помогло. Состояние здоровья резко ухудшалось.

Старшая сестра рассказала, что когда приехали врачи, то девятилетняя Михаела уже скончалась.

Вторая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в районную больницу Хынчешт, а затем перевезена в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Тодосейчук пояснил, что Михаела жила вместе с бабушкой, братом и старшей сестрой, так как мать уехала на заработки. Эта семья, по его словам, входит в категорию социально-уязвимых.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK