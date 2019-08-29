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Врач в больнице, архивное фото

Вторая девочка, вылившая себе на голову инсектицид, идет на поправку

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Подробности о состоянии госпитализированного ребенка рассказали в медицинском учреждении, куда поместили девочку.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Состояние десятилетней девочки из села Красноармейское, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как она помыла голову концентрированным инсектицидом, остается стабильным. Об этом заявил Sputnik пресс-секретарь Центра матери и ребенка Кишинева Максим Казаку.

По его словам, ребенка скоро должны перевести из отделения токсикологии.

"Девочка находится в сознании и говорит. В ближайшие дни ее могут выписать. Пока она находится под наблюдением врачей. Когда ее госпитализировали, она была в состоянии сонливости", - сказал Казаку. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Две девочки вылили себе на голову инсектицид, одна из них погибла

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка из Хынчештского района скончалась после того, как вылила себе на голову концентрированный инсектицид. Второй ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Подробности того, что произошло, Sputnik рассказал примар (мэр. – ред.) села Красноармейское Александр Тодосейчук.

Как пояснил глава местной администрации, девочки дружили и много времени проводили вместе. У 9-летней Михаелы на ночь осталась ее подруга. Во время того, как дети принимали ванну, они заметили вшей. Ранее у них уже был педикулез. Тогда мама Михаелы, которая сейчас находится на заработках в Германии, применила инсектицид. Вещество осталось в доме. Дети решили воспользоваться им, никого не спросив, и вымыли им голову, а затем пошли спать. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Стали известны подробности гибели девочки из Хынчештского района

Через несколько минут обеим стало плохо. У девочек резко заболел живот, появилась тошнота и рвота. Испуганная старшая сестра Михаелы попыталась сама оказать первую помощь, вывела детей на улицу, умыла водой и поставила вентилятор, но это не помогло. Состояние здоровья резко ухудшалось.

Старшая сестра рассказала, что когда приехали врачи, то девятилетняя Михаела уже скончалась.

Вторая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в районную больницу Хынчешт, а затем перевезена в Центр матери и ребенка в Кишиневе.

Тодосейчук пояснил, что Михаела жила вместе с бабушкой, братом и старшей сестрой, так как мать уехала на заработки. Эта семья, по его словам, входит в категорию социально-уязвимых.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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