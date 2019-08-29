Подростки в Молдове сильно страдают, а родители не догадываются об этом

Родителям надо быть более внимательными и обращать внимание на поведение и психологическое состояние своих детей.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Все больше детей в республике страдают от стрессовых состояний и депрессии - об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала аналитик Молодежных программ организации UNFPA Молдова Людмила Сырбу. Юные жители нашей страны сами признаются об этом на специальных занятиях, посвященных вопросам охраны здоровья.

"Состояние стресса и депрессии, как правило, сопровождает подростковый возраст. Тело ребенка трансформируется, подростки не понимают, что с ними происходит. Психика не выдерживает испытания переходного возраста. Подросток находится в неком подвешенном состоянии - он уже не ребенок, но еще и не взрослый", - уточнила собеседница.

В это время подростки все чаще вступают в конфликты с родителями, одноклассниками и сверстниками, друзьями и знакомыми. Переживания, связанные с допущенной вспыльчивостью и провоцирования конфликта с самыми близкими, затем сказываются на психоэмоциональном состоянии подростка, он страдает, его терзают угрызения совести.

В большинстве случаев родители либо не замечают душевных терзаний и эмоциональных переживаний своего ребенка, либо сознательно не вникают в них, уточнила Сырбу. Однако ситуацию нельзя пускать на самотек, замалчивание проблемы приводит к более серьезным последствиям для психики подростка, сказываются на когнитивном мышлении, способности усваивать информацию. В этот период ребенок начинает хуже учиться, впадает в легкую апатию.

"Родители и педагоги должны постоянно наблюдать за состоянием психики подростков и, если необходима срочная помощь, вмешиваться в ситуацию, направить ее в нужное русло. Иначе, как показывает статистика последних лет, подросток может компенсировать нерешенные проблемы через употребление алкоголя или табакокурение", - уточнила Сырбу.

Корни сексуальной распущенности подростков идут оттуда же. Порядка 60 процентов молодых людей в возрасте до 17 лет сообщили специалистам в ходе опроса, что вступая в половую связь никогда не использовали контрацептивные средства.

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