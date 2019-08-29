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В Молдове грядет новая волна подорожаний: на что взлетят цены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Пересмотр тарифов на пассажирские автоперевозки местного и междугородного значения не проводился с 2013 года: транспортники настаивают, что пора принимать меры.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Число транспортных компаний, которые настаивают на повышении тарифов на пассажирские автоперевозки местного и междугородного значения, увеличилось до 69, сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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С требованием повысить стоимость проезда транспортники обратились к министерству экономики и инфраструктуры еще 20 августа. В письме к госструктуре отмечено, в частности, что если власти не пойдут на пересмотр тарифов, то компании по пассажирским перевозкам оставляют за собой право объявить забастовку.

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"Мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с ходатайством об урегулировании тарифа на регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и призываем содействовать спасению нашей отрасли. Мы поддерживаем требование об урегулировании тарифа и организации забастовки в случае игнорирования наших законных требований", - сказано в письме, адресованному Минэкономики.

Заявление транспортных компаний с требованием о повышении тарифов на пассажироперевозки
© Photo : Consiliul APOTA
Требование о повышении тарифов на пассажироперевозки

По словам председателя совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков, на данный момент ответ министерства заключается в том, что планируется провести встречи для обсуждения "предварительных аспектов", связанных с тарифом.

На повышении тарифов транспортники настаивают давно. В 2018 году власти в очередной раз отказали им в этом пересмотре.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявлял, что с 2013 года тарифы для автоперевозчиков были заморожены.

"Каждый раз, когда они пробовали повысить тарифы, предыдущая власть била кулаком и вносила изменения в Кодекс автомобильного транспорта, чтобы не менять цены. В результате произошло две вещи. Во-первых, стал очень быстро изнашиваться парк машин, а это представляет риск для граждан. То есть, у нас более старые автобусы и менее функциональные", - сказал Брынзан.

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CC0 / Pixabay / Pexels
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Во-вторых, как отметил министр, многие перевозчики перешли в "черную зону" экономики.

"С 2013 года тарифы не повышались. И это проблема, с которой мы сталкиваемся и которая нам досталась от предыдущей власти", - добавил глава Минэкономики.

По его словам, будут вестись переговоры пока не будет найдено решение, которое бы устранило в некотором роде и проблемы перевозчиков, но в то же время не ударило по карманам жителей с низкими доходами, которые вынуждены пользоваться таким видом транспорта.

Ранее в Молдове повысили тарифы на электроэнергию, что, по словам аналитиков, приведет к цепной реакции подорожаний.

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