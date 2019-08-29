Страсти по поводу аэропорта Кишинева накаляются: о чем предупреждают депутаты

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Подробности контракта о концессии Международного аэропорта Кишинева и пути возможного возвращения главной "воздушной гавани" республики представит в пятницу председатель специальной парламентской следственной комиссии Игорь Мунтяну на пресс-конференции.

Речь идет о комиссии, которая занимается проверкой законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове за 2013-2019 годы.

"Если кто-то думает, что может саботировать парламентскую следственную комиссию, то сильно ошибается. Уверяю, он окажется в тупике. Немного терпения", - написал Мунтяну на своей странице в Facebook.

Депутат PAS Думитру Алайба считает, что "то, что происходит - это, по факту, классический сценарий в Восточной Европе, где олигархи крадут активы у одного государства или покупают их дешево". "После чего они продают их заслуживающим доверия инвесторам, и воры делают прибыль… Воруешь у государства, после чего продаешь крупному инвестору. Это касается банков, энергосистем, телекомы и другие большие объекты, как в данном случае аэропорт", - написал парламентарий в своем Facebook.

Он уточнил, что вместе с этой сделкой компания NR Investments Ltd получила и риски, которым была подвержена фирма Avia Invest, включая, в первую очередь, и риск неизбежного пересмотра условий концессии, потому что "наше государство должно защищать свои интересы".

При чем тут Ротшильды?

Напомним, что NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

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В правительстве Молдовы объявили, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки.

Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре.

По словам президент республики Игоря Додона, он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

Концессия аэропорта Кишинева и следствие

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Ранее законодатели создали следственную комиссию для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов.

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Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны проверить другие группы договоров. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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