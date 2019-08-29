Спасительное вино, или почему в Молдове не умеют выпивать культурно

Красное вино может значительно продлевать, а не сокращать жизнь, если употреблять его в незначительных количествах - к такому выводу пришли зарубежные ученые.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова несколько раз оказывалась на первых полосах главных мировых СМИ — к сожалению, по не самой приятной причине: Всемирная организация здравоохранения присваивала нашей стране статус самой пьющей в мире. По сравнению с некоторыми народами северных государств, наших сограждан сложно упрекнуть в поголовном пьянстве или в тяжелых формах зависимости, однако одного секрета жители Молдовы все же не знают.

Красное вино положительно влияет на микрофлору кишечника и вес, а также помогает понизить уровень "плохого" холестерина, выяснила научная группа из Англии и Бельгии. Но и здесь есть одно "но". Красное вино надо употреблять в незначительных количествах, тогда польза будет превалировать над вредом. А человек получит и гастрономическое удовольствие, и укрепит свой организм.

В ходе эксперимента с участием почти трех тысяч человек из Великобритании, США и Нидерландов исследователи изучили влияние красного и белого вина, пива, сидра и другого алкоголя на организм. Учитывались возраст, вес, рацион и социально-экономические характеристики добровольцев.

Выяснилось, что употребление красного вина связано с большим количеством полезных бактерий в микрофлоре кишечника, что считается показателем его здоровья. По мнению исследователей, это объясняется тем, что в напитке содержится много полифенолов — защитных химических веществ, служащих в качестве топлива для микроорганизмов, а также обладающих свойствами антиоксидантов.

"Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника", — отметила первый автор работы доктор Кэролайн Ле Рой.

Кроме того, исследование показало, что красное вино способствует поддержанию веса и снижению уровня "плохих" форм холестерина.

По словам Ле Рой, чтобы заметить положительный эффект от напитка, достаточно употреблять его один раз в две недели в умеренных количествах.

Молдова "подсела" на пиво

Многие эксперты сомневаются в достоверности статистики, согласно которой Молдову не раз включали в список самых пьющих стран. В их числе и врач психиатр и нарколог Лилия Федорова, свое мнение она высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Подобные статистические данные весьма субъективны, поэтому я бы не стала говорить, что мы лидеры в потреблении спиртного и алкоголизме — хотя нам отводили иногда первенство. Но нас все равно должно беспокоить то, что происходит внутри нашей страны, с нашими людьми, которые нам не безразличны. Ведь люди у нас склонны к употреблению спиртного — тут есть элемент и традиций, и обрядов", — сказала врач.

Вместе с тем Федорова утверждает, что "расслабляться" не стоит — в зоне особого риска — молдавская молодежь, в том числе и из-за настоящей эпидемии потребления пива.

"Наибольшей опасности сейчас подвержены молодые люди. У нас существует целый культ потребления пива, которое считается чуть ли не безопасным. Некоторые даже пытаются выдать пиво за прохладительный напиток. Вот тут очень серьезная проблема", — резюмировала эксперт.

Почему в Молдове отказываются от вина

В пересчете на абсолютный алкоголь в среднем каждый житель республики ежегодно выпивает по 15 литров этилового спирта.

Доля промышленного вина в этом объеме составляет всего 5%. Еще столько же приняло на себя домашнее вино. Все остальное, как это ни печально, — пиво и водка.

"В пересчете на абсолютный алкоголь мы потребляем всего 5% вина и 35% пива, а все остальное — водка и другие крепкие напитки крепостью выше 20%", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

Именно поэтому эта незначительная пятипроцентная доля вина на внутреннем рынке не сильно волнует производителей напитка. В Молдове вино не пьют, а, следовательно, на него не велик спрос. Как результат — отсутствие конкуренции и высокие цены.

"Наш внутренний рынок почти никакой — я смотрю с точки зрения количества вина и экономического влияния. Винзаводы не так сильно обращают внимание на эти 5%. И поэтому, когда мы говорим о цене, у нас нет никакой конкуренции. Потому что на рынке присутствуют в основном эти 5-6 традиционных предприятий. Все остальное вино мы обречены экспортировать", — резюмировал собеседник.

Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Об этом еще в Средневековье заявлял швейцарский врач и алхимик Парацельс. Конечно, сегодня многие могут ему возразить, с юмором говоря о том, что "алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах". Однако истина кроется в том, что ум - главное оружие человека, и именно здравый смысл поможет ему не напиваться до "поросячьего визга".

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