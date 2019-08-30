Вместо денег - бумажки, или как распознать фальшивые леи

Фальшивые леевые банкноты могут попасться гражданам Молдовы в каждый момент, ситуация не зависит от места расчета банкнотами, наткнуться на фальшивку можно и в супермаркете, и на рынке, и на бензозаправке.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik, Андрей Петрик. В народе едко подшучивают о том, как распознать фальшивую леевую банкноту. "Если Штефан на водяном знаке подмигивает, значит - у вас на руках не деньги, а простая цветная бумажка", - говорят граждане. Но шутки-шутками, а настороже надо быть всегда, ведь от обмана при расчете никто не застрахован, а фальшивомонетчики настолько усовершенствовали свое криминальное мастерство, что распознать подделку на первый взгляд получается не всегда.

Получить вместо денег на сдачу простые цветные бумажки можно в любом месте, где производится наличный расчет. Проверять подлинность банкноты надо не отходя от кассы, ведь потом сокрушаться о том, что вам всучили фальшивку, сознательно или нет, будет поздно.

Полиция Молдова вышла с рядом ценных рекомендаций к гражданам страны, которые помогут даже самому простому гражданину определить - фальшивую купюру дают ему на руки или нет.

Специалисты из Центра технико-криминалистических экспертиз МВД Молдовы назвали основные методы определения фальшивых банкнот. Первое и самое простое, что необходимо сделать - потереть банкноту ключом или монетой. Если краска начинает сыпаться с поверхности бумаги или размываться, значит - у вас на руках фальшивка.

Также неплохо иметь при себе небольшой ультрафиолетовый светодиодный фонарик, который можно купить на любом рынке. Пр просвечивании купюр номиналом от 1 до 50 леев защитная полоса в бумаге должна светиться голубым цветом, а купюры от 100 до 500 леев излучать радужное многоцветье. На защитной полосе должны четко читаться аббревиатура "BNM".

Печать с тиснением и вогнутым тиснением также представляет элементы защиты банкноты от подделки. Это нововведение появилось на банкнотах номиналом от 10 до 500 леев недавно и присутствует лишь на купюрах, отпечатанных в последние два года.

Также проверить новые банкноты на подлинность можно прощупывая слегка тисненные надписи "REPUBLICA MOLDOVA" и "ȘTEFAN CEL MARE".

На банкнотах номиналом в 100, 200 и 500 леев, на части купюры, не отпечатанной краской, при проверке их на просвет должен появляться силуэт Штефана чел Маре и надпись "BNM".

Рекомендации полиции - важны и их надо придерживаться, однако корреспондент Sputnik Молдова решил обратиться к специалисту, через руки которого ежемесячно проходят десятки тысяч леев. Как сотрудница коммерческого банка рекомендует гражданам распознавать фальшивки?

По словам словам сотрудницы коммерческого банка Ирины Мельниченко, не стоит переживать тем, у кого в кошельке "пятерки", "червончики", "двадцатки" и "полтиннички". Злоумышленникам, по словам собеседницы, нет смысла печатать такие мелкие деньги — мороки будет больше, чем барышей.

"Выгода у них начинается со ста леев. Как правило, из практики скажу, подделывают купюры номиналом в 100 и 200 леев — самые ходовые сегодня в Молдове. Это выгодно фальшивомонетчикам и с практической точки зрения. Ведь вряд ли кто-то захочет налаживать печать купюр, которые просто не покроют стараний "народных умельцев", — не без доли иронии рассказала банковский работник.

Наиболее часто подделывают столеевые купюры старого образца. По размеру эта банкнота такая же, как и десятилеевая. Фальшивомонетчики просто смывают краску с этой купюры номиналом поменьше и на высокоточном электронном принтере наносят рисунок столеевой, уточнила собеседница.

"Причем они настолько точно наловчились это делать, что эту фальшивку очень тяжело распознать даже нам, сотрудникам банка", — подчеркнула Мельниченко.

По словам специалиста, и в этом незаконном деле есть, как профессионалы, о которых речь шла выше, так и те, кто пытается поживиться за счет закона, не прикладывая к этому особых усилий. В практике банковского работника попадались случаи, когда столеевые купюры были напечатаны на обычной бумаге, что человеку, работающему с деньгами, сразу бросается в глаза.

"Говоря о леевых купюрах старого образца, необходимо обращать внимание на текстуру бумаги, запомнить ее на ощупь так, чтобы вы сразу могли отличить фальшивую банкноту от настоящей. Леи старого образца напечатаны на более рельефной бумаге, если присмотреться, легко можно это обнаружить", — отметила собеседница.

При этом, по словам собеседницы, фальшивомонетчики, в 90 процентах случаев подделывают именно банкноты старого образца, так как в них заложено меньше степеней защиты. Поэтому, настаивает сотрудница банка, необходимо обращать внимание на то, как напечатаны линии на купюре, водяные знаки и защитная полоса. На настоящей они четкие, особенно так называемая "черная линия", на фальшивках слегка размыты.

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