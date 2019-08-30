Пробки на границе: какие КПП перегружены в пятницу

Заторы образовались на выезде из Молдовы на границе с Украиной.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В пятницу утром на молдавско-украинском КПП Мирное-Табаки регистрируется интенсивное движение, в связи с этим Пограничная полиция работает в максимальном режиме, сообщили в ведомстве.

"Пограничная полиция и таможенники работают на КПП Мирное-Табаки в максимальном режиме, чтобы не допустить увеличения времени ожидания более 30 минут. Загруженность ориентировочно сохранится до 09.00", - уточнили в Погранполиции.

По информации ведомства, накануне также регистрировались пробки на погранпунктах Крива и Липканы.

А на южной границе в Басарабсяке три часа не работал пункт пропуска из-за технических проблем информационной системы украинской стороны.

Согласно данным Погранполиции, количество пересекающих молдавскую границу по сравнению с прошлыми выходными несколько сократилось. В течение минувших суток эта цифра составила 74 тысячи 759, из которых 39 тысяч 284 человека – на выезде из Молдовы.

Самые востребованные КПП за последние 24 часа – Международный аэропорт Кишинева (12 тысяч 776 человек) и КПП Леушены (11 тысяч 957). Еще через шесть пунктов пропуска проехали свыше четырех тысяч раз – КПП Атаки (6 тысяч 2), КПП Джурджулешты-Галац (5 тысяч 790), КПП Кагул (5 тысяч 548), КПП Скуляны (5 тысяч 318), КПП Паланка (4 тысячи 756) и КПП Тудора (4 тысячи 178).

Отпускной период

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%. В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использоваться все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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