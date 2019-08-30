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Владимир Плахотнюк

Прокурор сообщил об уголовном деле, где фигурирует Плахотнюк

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Запрос в Антикоррупционную прокуратуру подавал вице-спикер парламента, получив ответ, что Плахотнюк фигурирует в уголовном деле.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк является фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу написал на своей странице в соцсети вице-спикер парламента Александр Слусарь, подававший запрос в Антикоррупционную прокуратуру.

"Был проинформирован, что Плахотнюк – фигурант уголовного дела по факту формирования преступной группировки, шантажа, мошенничества и отмывания денег", - написал Слусарь. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Слусарь подавал запрос в Антикоррупционную прокуратуру 1 августа с просьбой рассмотреть подозрительные транзакции 2011 года, в которые был вовлечен Плахотнюк, а также проверить процесс уплаты подоходного налога от суммы, полученной в результате этих транзакций.

"Информируем вас, что описанные в запросе обстоятельства рассматриваются в рамках уголовного дела 2018978175, полученного от румынских властей, по аспекту преступлений – формирование преступной группировки, шантаж, мошенничество и отмывание денег", - говорится в ответе, подписанном и.о зампрокурора Антикоррупционной прокуратуры Октавиана Якимовского.

Alexandr Slusari a fost informat că Plahotniuc este figurant al unui dosar penal sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor.
© Photo: Facebook / Alexandr Slusari
Ответ Антикоррупционной прокуратуры на запрос вице-спикера

По данным румынского портала G4Media.ro, в апреле 2017 года прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) возбудили дело в связи с созданием преступной группы, шантажом, мошенничеством и отмыванием денег после того, как бизнесмен Вячеслав Платон подал уголовную жалобу в этом отношении. Платон утверждал, что Плахотнюк организовал "захват" его бизнеса через молдавские власти. 

В феврале 2018 года DIICOT обратилась в Бухарестский трибунал с просьбой утвердить заявление о передаче уголовного дела в Молдову. Через несколько месяцев дело передали молдавским правоохранительным органам.

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© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
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Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемое им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США. 

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии.

Кроме того, в начале августа Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка. Правоохранительные органы РФ обвиняют Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом.

Он обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

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Теги:
прокурор, Владимир Плахотнюк, Молдова


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