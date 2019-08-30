Произошло одно из самых сильных в августе землетрясений в Румынии

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Землетрясение произошло в Румынии в пятницу в 10.00. Магнитуда толчка составила 4,1, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

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Эпицентр зарегистрировали в уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 135 километров.

А вот по данным европейских сейсмологов, магнитуда толчка составила 4, а очаг залегал на глубине 150 километров. Также приборы европейских специалистов демонстрируют, что колебания земной коры могли ощутить на юге Молдовы.

Это одно из трех самых мощных землетрясений в Румынии, произошедших в августе 2019 года. Всего в заключительный месяц лета в Румынии произошли 29 колебаний земной коры. Самые сильные толчки зарегистрировали 6 и 7 августа. Их магнитуда составила 4,1 и 4,2 соответственно.

По мнению сейсмологов, увеличение силы землетрясений в этой области и относительно постоянный интервал, составляющий около двух месяцев, может привести к тревожному выводу о накоплении сейсмического напряжения в области, которая породила сильное землетрясение в 1977 году.

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Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

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