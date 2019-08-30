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Продажа овощей, иллюстративное фото.

Нитратная отрава - какие продукты в супермаркетах Кишинева наиболее опасны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Некоторые овощи, купленные в супермаркетах столицы, есть небезопасно, лабораторные исследования показали - содержание нитратов в них превышает допустимые нормы.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Кабачки, свежая капуста, картофель и репчатый лук, которые продают в большинстве супермаркетов Кишинева, содержат недопустимые нормы нитратов. К такому выводу по результатам лабораторных анализов пришли специалисты Национального агентства общественного здоровья, проведя контрольные закупки в ряде супермаркетов молдавской столицы. 

Рейд был проведен в рамках социальной компании "Выбирай здоровье". В результате 30 лабораторных анализов выяснилось - большинство видов овощей, реализуемых в пяти крупных сетевых супермаркетов Кишинева просто опасно употреблять в пищу - они просто напичканы нитратами. 

© AP Photo / Mark Stehle
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Из всех взятых проб в десяти случаях концентрация нитратов в овощах превышала допустимые нормы. Кабачки оказались непригодными для еды из-за повышенного уровня нитратов во всех пяти супермаркетах. Специалисты также не рекомендуют в четырех сетях магазинов покупать свежую капусту, молодой картофель и репчатый лук.

Лабораторные исследования показали - в кабачках доля содержания нитратов была равна 888 мг/кг при допустимой норме в 122 мг/кг. Еще более ужасающая картина - с молодой капустой. При допустимой норме содержания нитратов в 600 мг/кг, в ней обнаружили 1170 (!) мг/кг. 

Достаточно много нитратов и в молодом картофеле - 250 мг/кг при норме в 200 мг/кг. Казалось бы, что в репчатом луке нитратов быть не должно, однако в лаборатории доказали обратное. Во взятых из супермаркетов столицы пробах нашли 215 мг/кг при норме в 80 мг/кг. 

Единственное, что наименее безопасно покупать в супермаркетах столицы - огурцы и помидоры. В этих овощах содержание нитратов не превышает допустимые нормы.

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Теги:
опасность, нитраты, продукты, супермаркеты


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