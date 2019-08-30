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Центризбирком Молдовы

ЦИК утвердил создание 35 окружных советов для местных выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (174)
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Окружные избирательные советы состоят из нечетного количества членов - не менее 7 и не более 11, предполагает молдавское законодательство.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия в ходе заседания в пятницу утвердила создание 35 окружных избирательных советов второго уровня для всеобщих местных выборов, которые пройдут 20 октября.

Выборы в парламент Молдовы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно действующему законодательству, окружные избирательные советы состоят из нечетного количества членов, не менее 7 и не более 11, из которых как минимум у троих должно быть высшее юридическое образование или образование в области публичной администрации. 

Кандидатуры членов окружных избирательных советов предлагает суд (иногда Апелляционная палата), районные/муниципальные советы, партии и другие общественно-политические организации, представленные в парламенте.

Если предложенных кандидатов не достаточно, то необходимое количество членов окружных избирательных советов дополняет Центризбирком из специального реестра "избирательных чиновников".

Члены электоральных органов должны секретным голосованием избрать председателя, его заместителя, секретаря. После этого советы обязаны опубликовать информацию о месте, дате и времени приема документов по регистрации конкурентов на выборах.

Выборы в парламент Молдовы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дело "пахнет" миллионами - сколько потратят на местные выборы в Молдове

Согласно решению ЦИК, советы до 14 сентября должны создать избирательные участки, а до 24 сентября – электоральные бюро при участках.

Что надо знать о местных выборах

По итогам всеобщих местных выборов, которые намечены в Молдове на 20 октября, планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Согласно законодательным нормам, число советников определяется в зависимости от количества жителей административно-территориальной единицы на 1 января того года, когда проходят выборы. 

К примеру, муниципальный совет Кишинева будет состоять из 51 советника. Большинство сельских и городских советов получат по 11 мандатов. По 27 советников будут избирать в муниципиях Оргеев, Сороки, Унгены, Комрат и Кагул.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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С 19 августа в Молдове официально началась предвыборная кампания. Каждый из кандидатов на местных выборах может вступить в гонку с момента регистрации в ЦИК. Заявки на регистрацию в качестве кандидатов на выборах можно подавать в Центризбирком до 19 сентября включительно.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

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Тема:
Местные выборы в Молдове (174)

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