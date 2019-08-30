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Здание администрации президента Молдовы

Правительство решило: экс-президенты лишаются помощника и кабинета

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Только четвертый президент страны Николай Тимофти, согласно поправкам от 2016 года, пользуется личным автомобилем, персональным помощником и имеет свой кабинет.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду одобрило внесение поправок в закон "Об обеспечении деятельности президента Республики Молдова". Таким образом, у президентов Молдовы, чей срок полномочий завершился, больше не будет личного кабинета и персонального помощника. 

Министерство Внутренних Дел
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если до сих пор, согласно действующему законодательству, в список социальных гарантий в случае истечения срока полномочий, отставки или окончательной невозможности исполнения обязанностей президента Молдовы входил "автомобиль согласно лимиту, установленному правительством". То теперь транспортное средство будет предоставляться "по заказу".

Кроме того, из закона исключили статью 15, которая предполагала, что "в случае истечения срока полномочий, отставки или окончательной невозможности исполнения обязанностей лицу, занимавшему должность президента Республики Молдова, обеспечиваются на четырехлетний период рабочий кабинет и персональный помощник".

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Так, в правительстве предложили вернуться к социальным гарантиям, которые были включены в данный закон до его изменения в декабре 2016 года. Именно тогда парламент утвердил, что президент страны, чьи полномочия завершены, в течение четырех лет обеспечивается личным кабинетом, персональным помощником и постоянным автомобилем. 

Правосудие
© Depositphotos/ JanPietruszka
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Как заявил генеральный секретарь правительства Андрей Спыну, возвращение к старой норме позволит ежегодно сохранить в госбюджете 500 тысяч леев. По его словам, в настоящий момент только четвертый президент страны Николай Тимофти, согласно поправкам от 2016 года, пользуется личным автомобилем, персональным помощником и имеет свой кабинет.

Также Спыну уточнил, что проект еще должен рассмотреть высший законодательный орган. Только если парламент одобрит данную инициативу, она вступит в силу.

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