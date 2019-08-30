В Молдове открыли памятник человеку-легенде - его помнит вся страна

Облик легендарного актера, народного артиста Советского Союза и Молдовы Михая Волонтира увековечили в бронзе - памятник ему открыли в Бельцах.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Памятник Михаю Волонтиру открыли 30 августа в северной столице Молдовы городе Бельцы на Аллее классиков национальной литературы.

Деньги на проектирование бюста прославленного актера были собраны гражданами страны и коммерческими организациями, оказавшими спонсорскую помощь. Проект монумента был утвержден в министерстве просвещения, культуры и исследований. Стоимость памятника оценивается в 10 тысяч евро.

"Я горжусь своим братом. Его нет рядом с нами, и от этого болит душа. Он всегда будет жить в наших сердцах", - заявил на церемонии открытия бюста брат артиста Николае Волонтир.

© Photo: I.P. MOLDPRES A.I.S. В Бельцах открыли бюст Михая Волонтира

Более 120 главных ролей в театре, собственные постановки, кино, песни. Волонтир – настоящий народный артист. У него не было специального профильного образования, он окончил педагогическое училище в Оргееве. Был учителем. Но от судьбы не уйдешь.

В 1957 году в Бельцах открылся Музыкально-драматический театр, - ныне Национальный театр имени Василе Александри, - в учебную труппу которого среди прочих был приглашен и Волонтир. Молодого учителя заметили во время одного из смотров художественной самодеятельности.

В театре в Бельцах Волонтир прослужил всю жизнь.

В 2000 году актер получил высшую государственную награду - Орден Республики, а Академия наук Молдовы присвоила ему звание лучшего актера XX века в молдавском кинематографе.

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